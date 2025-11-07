Furti nelle abitazioni, ladri in azione a Vallecrosia e nella vallata di Bordighera

Ladri in azione a Vallecrosia e nella vallata di Bordighera. Sembra che ignoti siano riusciti a entrare in diverse abitazioni situate solitamente in zone tranquille o abbastanza isolate per poter agire indisturbati.

Tra la notte di ieri e la giornata odierna pare che siano stati commessi cinque furti. Le zone più colpite sono state quelle nei pressi di via Gallina a Vallecrosia e nell'entroterra di Bordighera.

Non si sa se siano le stesse persone, o addirittura una banda organizzata, a commettere i furti sui quali stanno indagando i carabinieri. Si raccomanda di prestare attenzione e prudenza.