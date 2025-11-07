 / Cronaca

Cronaca | 07 novembre 2025, 22:21

Furti nelle abitazioni, ladri in azione a Vallecrosia e nella vallata di Bordighera

Solitamente in zone tranquille o abbastanza isolate per poter agire indisturbati

Furti nelle abitazioni, ladri in azione a Vallecrosia e nella vallata di Bordighera

Ladri in azione a Vallecrosia e nella vallata di Bordighera. Sembra che ignoti siano riusciti a entrare in diverse abitazioni situate solitamente in zone tranquille o abbastanza isolate per poter agire indisturbati.

Tra la notte di ieri e la giornata odierna pare che siano stati commessi cinque furti. Le zone più colpite sono state quelle nei pressi di via Gallina a Vallecrosia e nell'entroterra di Bordighera.

Non si sa se siano le stesse persone, o addirittura una banda organizzata, a commettere i furti sui quali stanno indagando i carabinieri. Si raccomanda di prestare attenzione e prudenza.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium