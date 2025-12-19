Bordighera, il Pd attacca l’ex amministrazione: “Una stagione politica fallimentare, ora serve una rinascita”

Il Partito Democratico di Bordighera interviene all’indomani della conclusione del mandato amministrativo con una nota firmata dal segretario cittadino Sergio Giribaldi. Nel documento, il Pd parla di una “lunga e penosa agonia” per l’amministrazione comunale uscente, definita “vincente ma bocciata dagli elettori” nell’ultima consultazione.

Giribaldi attribuisce alla giunta degli ultimi due anni e mezzo “incapacità, arroganza e litigiosità”, arrivando a definirla “la peggiore amministrazione di tutti i tempi” per la città. Una valutazione dura, che il segretario accompagna con un appello ai cittadini: “Spero che Bordighera e i bordigotti capiscano che è ora di cambiare e far vivere alla città una nuova primavera, foriera di rinascita e progresso”.