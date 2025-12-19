 / Politica

Bordighera, il Pd attacca l’ex amministrazione: “Una stagione politica fallimentare, ora serve una rinascita”

Il segretario cittadino Sergio Giribaldi critica duramente la giunta uscente e invita la città a voltare pagina dopo l’esito elettorale

Il Partito Democratico di Bordighera interviene all’indomani della conclusione del mandato amministrativo con una nota firmata dal segretario cittadino Sergio Giribaldi. Nel documento, il Pd parla di una “lunga e penosa agonia” per l’amministrazione comunale uscente, definita “vincente ma bocciata dagli elettori” nell’ultima consultazione.

Giribaldi attribuisce alla giunta degli ultimi due anni e mezzo “incapacità, arroganza e litigiosità”, arrivando a definirla “la peggiore amministrazione di tutti i tempi” per la città. Una valutazione dura, che il segretario accompagna con un appello ai cittadini: “Spero che Bordighera e i bordigotti capiscano che è ora di cambiare e far vivere alla città una nuova primavera, foriera di rinascita e progresso”.

