Regione Liguria anticipa le risorse per il rinnovo del Ccnl: via libera all’emendamento sul bilancio

La Regione Liguria anticiperà alle Province e alla Città metropolitana di Genova le risorse economiche destinate al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. A stabilirlo un emendamento approvato nell’ultima seduta del Consiglio Regionale, dedicato al bilancio, presentato dal consigliere di Forza Italia Chiara Cerri in sinergia con l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola.

L’anticipazione, da parte di Regione Liguria, avverrà nel mese di gennaio 2026 in attesa dell’assegnazione, compresa nello stanziamento del Fondo Nazionale Trasporti, da parte del ministero competente dal quale l’ente regionale recupererà le somme suddette.

“Parliamo di un’operazione davvero significativa che darà liquidità alle aziende di trasporto pubblico locale liguri – spiegano l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola e il consigliere regionale Chiara Cerri -. Regione Liguria continua a mettere in campo azioni straordinarie per sostenere e migliorare il servizio a favore dell’utenza, ma anche dei lavoratori. Permetteremo alle Province e alla Città metropolitana di avere in anticipo, di diversi mesi rispetto ai tempi ministeriali, le risorse per il Ccnl garantendo immediata disponibilità economica. Questa misura va ad aggiungersi a quelle che hanno permesso di anticipare le quote dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del Fondo Nazionale Trasporti e di portare al 100% le anticipazioni alle aziende per conto investimenti confermando, con i fatti, l'impegno massimo della Regione".