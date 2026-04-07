Pompeiana esclusa dai Comuni montani: la Giunta ricorre contro il Dpcm e affida la difesa legale

La Giunta comunale di Pompeiana ha deciso di passare alle vie legali contro l’esclusione del paese dall’elenco dei Comuni montani previsto dal nuovo Dpcm, la cosiddetta “Legge Montagna”. Con una deliberazione approvata all’unanimità nella seduta del 18 marzo, l’esecutivo guidato dal sindaco Vincenzo Lanteri ha dato il via libera al ricorso giurisdizionale contro il provvedimento, ritenuto fortemente penalizzante per il territorio.

La decisione arriva dopo settimane di confronto istituzionale. In particolare, durante le riunioni in sede di Conferenza Unificata, non è stata raggiunta un’intesa sui criteri di classificazione dei Comuni montani, nonostante le modifiche proposte dal Governo. Il risultato finale, però, ha escluso Pompeiana dalla lista, suscitando preoccupazione per le possibili ricadute economiche e sociali. Secondo quanto emerso anche dagli incontri con ANCI Liguria, l’esclusione comporterebbe un “grave pregiudizio” per il Comune, soprattutto in termini di accesso a misure di sostegno e agevolazioni previste per le aree montane.

Per questo motivo, la Giunta ha deciso di aderire a una strategia condivisa con altri Comuni liguri nella stessa situazione, affidandosi a un coordinamento unitario. La difesa legale sarà curata dal professor avvocato Antonio Bartolini, individuato come professionista di riferimento su proposta di ANCI Liguria. Nel provvedimento si autorizza formalmente il sindaco a intraprendere tutte le azioni necessarie, “anche avverso tutti gli atti connessi e/o correlati e/o conseguenti”, e si demanda agli uffici finanziari l’adozione degli atti necessari per l’incarico legale.

Una scelta netta, dunque, con cui l’amministrazione comunale punta a difendere il riconoscimento della montanità e le opportunità ad esso collegate.