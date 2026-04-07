Sanremo vara il PIAO 2026-2028 e aggiorna il PEG: nuova programmazione su performance, personale e servizi

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, insieme alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per lo stesso triennio. Si tratta di uno dei principali atti di programmazione strategica dell’ente, destinato a orientare l’attività amministrativa nei prossimi anni e a definire in modo unitario obiettivi, organizzazione, personale e risorse.

Il piano approvato dalla Giunta sanremese è stato predisposto sotto la direzione del Segretario Generale e si articola in quattro grandi sezioni:

Anagrafica dell’amministrazione Valore pubblico, performance e anticorruzione Organizzazione e capitale umano Monitoraggio e controllo

Uno degli elementi centrali del PIAO è la definizione del sistema di performance dell’ente. La performance sarà articolata su tre livelli:

Performance strategica , collegata alle priorità politiche e alla creazione di valore pubblico

, collegata alle priorità politiche e alla creazione di valore pubblico Performance operativa , calcolata sulla base dei risultati dei singoli settori

, calcolata sulla base dei risultati dei singoli settori Obiettivi individuali, assegnati a dirigenti e personale con incarichi di elevata qualificazione

Il sistema di valutazione mira a verificare il contributo di ciascun dipendente ai risultati complessivi del Comune, favorendo:

miglioramento continuo dei servizi

sviluppo professionale del personale

maggiore motivazione e responsabilizzazione

Tra gli allegati al piano figurano diversi strumenti operativi:

obiettivi di inclusione e accessibilità dei servizi pubblici

dei servizi pubblici monitoraggio dei tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione

della pubblica amministrazione progetto di potenziamento della riscossione delle entrate locali , con particolare attenzione a IMU e TARI

, con particolare attenzione a IMU e TARI obiettivi organizzativi di ente e indicatori di performance

L’approvazione del PIAO è stata accompagnata da una modifica del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito del nuovo assetto della macrostruttura comunale approvato a gennaio.

La variazione del PEG prevede:

aggiornamento delle attività ordinarie dei servizi

rideterminazione delle risorse assegnate ai dirigenti

adeguamento alle nuove codifiche gestionali

riallineamento delle attività alla nuova organizzazione interna

Ogni dirigente dovrà ora attivare tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi assegnati ai rispettivi settori.

Tra gli ambiti di intervento previsti nella programmazione figurano: miglioramento dei tempi di intervento della polizia locale e dei servizi sul territorio; monitoraggio della raccolta rifiuti e dei controlli ambientali; rafforzamento dei servizi sociali e dei percorsi di inclusione; digitalizzazione dei procedimenti e creazione di fascicoli informatici; sostegno alle famiglie e ai servizi educativi per l’infanzia.