Ventimiglia: al via i lavori di pulizia e manutenzione del Rio Latte, investimento di 21 mila euro per la sicurezza idraulica

È in corso in questi giorni l’intervento di pulizia e manutenzione del Rio Latte, per un valore complessivo di 21.000 euro. L’operazione, programmata in vista dell’imminente stagione delle piogge, ha l’obiettivo di garantire il corretto deflusso delle acque e prevenire allagamenti o situazioni di rischio. “Si tratta di un’azione importante – dichiara l’Assessore Domenico Calimera – volta a tutelare la sicurezza idraulica del nostro territorio e a proteggere i cittadini. L’intervento interesserà il tratto del corso d’acqua che va dal ponte autostradale fino alla foce, dove verranno rimossi detriti, vegetazione in eccesso e sedimenti accumulati nel tempo.”

L’operazione rientra nel più ampio piano di manutenzione preventiva dei corsi d’acqua del territorio comunale, fondamentale per ridurre il rischio di esondazioni e danni durante le precipitazioni più intense. “Vogliamo farci trovare pronti – aggiunge Calimera – prima che arrivino le piogge più forti, intervenendo in modo tempestivo e responsabile. È un lavoro di prevenzione necessario, che dimostra l’impegno costante dell’amministrazione per la sicurezza e la tutela ambientale.”

I lavori sul Rio Latte rappresentano dunque un passo concreto nella strategia di gestione sostenibile delle risorse idriche e di salvaguardia del territorio, in un periodo dell’anno in cui la prevenzione risulta decisiva per evitare emergenze.