"E...state insieme 2026", contributi per centri estivi nel ventimigliese: pubblicato il bando

Contributi per centri estivi nel ventimigliese. L’assessore di Ventimiglia Milena Raco è lieta di annunciare la pubblicazione del bando "E…state insieme 2026" che farà avere uno sconto diretto alle famiglie ventimigliesi.

E' stato, infatti, pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi a favore di gestori di attività estive organizzate da associazioni, enti ed istituzioni operanti nel ventimigliese nel periodo giugno-settembre 2026. Possono, infatti, partecipare organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; cooperative sociali; imprese sociali diverse dalle cooperative sociali; società di mutuo soccorso; fondazioni; enti ed organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Possono, inoltre, partecipare le associazioni sportive e culturali.

La data di scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle 12 del 1° giugno 2026. La modulistica è disponibile presso l’Ufficio servizi educativi del comune di Ventimiglia oppure si può scaricare direttamente dal sito istituzionale. L'intento dell'iniziativa è quello di promuovere l’organizzazione, nel periodo estivo, durante la chiusura delle attività scolastiche, di attività ludiche ed educative per i minori dai 3 ai 17 anni d’età. "Invitiamo le associazioni a candidarsi per poter dar modo alle famiglie ventimigliesi di concedere lo sconto previsto dal Comune" - dice l'assessore Milena Raco - "Le famiglie non devono fare nulla, devono solo recarsi a iscrivere i propri figli al centro estivo che preferiscono sapendo di poter avere lo sconto senza la presentazione di alcuna pratica. Saranno Comune e associazioni a pensare a tutto. A fine estate potranno poi chiedere il rimborso a Filse per la restante parte".