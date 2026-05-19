Viabilità modificata a Imperia per il Giro d’Italia 2025: traffico chiuso e autobus soppressi

In occasione della partenza della tappa del Giro d'Italia, in programma giovedì, il Comune di Imperia ha annunciato una serie di importanti modifiche alla viabilità cittadina e al servizio di trasporto pubblico locale. Le strade interessate dal percorso della corsa resteranno chiuse al traffico dalle ore 10:30 fino alla completa riapertura prevista indicativamente intorno alle 13:30, al termine delle operazioni legate alla partenza della tappa. Le limitazioni coinvolgeranno in maniera significativa la circolazione tra Oneglia e Porto Maurizio.

A causa delle chiusure, tutte le corse degli autobus che, pur partendo prima delle 10:30, si troveranno ancora in transito durante l’interruzione della circolazione verranno soppresse. Per l’intera giornata nel comune di Imperia sarà inoltre adottato l’orario del sabato, vista la chiusura delle scuole. Particolarmente rilevanti le modifiche alla linea 12 Sanremo–Andora. Gli autobus saranno infatti deviati in autostrada tra i caselli di Imperia Ovest e San Bartolomeo al Mare, in entrambe le direzioni. Le variazioni interesseranno le corse in partenza alle ore 10 sia da Sanremo sia da Andora. Durante la fascia oraria interessata dalle limitazioni non sarà possibile alcun collegamento diretto tra Oneglia e Porto Maurizio, a causa dell’interruzione totale delle principali arterie stradali cittadine.

Per garantire comunque un collegamento minimo durante la chiusura delle strade, sarà attivato un servizio navetta tra Oneglia, in Spianata Borgo Peri, e Cervo, presso la Vecchia Stazione FS. Le partenze da Imperia sono previste alle 10:55, 11:25, 11:55, 12:25 e 12:55. Da Cervo le partenze saranno invece alle ore 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15 e 12:45. L’amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a programmare con anticipo gli spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta lungo il percorso della manifestazione sportiva.