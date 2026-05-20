Ventimiglia, apre il nuovo centro anziani. L'assessore Raco: "Sarà un polo socioculturale per adulti"

Apre il nuovo centro anziani a Ventimiglia. Lo annuncia l'assessore Milena Raco.

Sarà un centro socioculturale per adulti. "Finalmente in Giunta abbiamo approvato con delibera di indirizzo l’avvio delle procedure per l’apertura del centro anziani" - fa sapere l'assessore Milena Raco - "L’indirizzo prevede la pubblicazione di due manifestazioni di interesse: una diretta all'individuazione del soggetto gestore che si occuperà di apertura e chiusura, di calendarizzare gli eventi e le attività, delle pulizie e del coordinamento dei soggetti che andranno a gravitare all’interno; la manifestazione di interesse collaterale tratta, invece, tutte le micro progettualità che possono essere accolte all’interno del centro anziani e, quindi, che potranno essere molteplici. Invito tutte le associazioni socioculturali e sportive del territorio a candidarsi, affinché il nostro centro anziani possa essere veramente un polo socioculturale per adulti e non un centro nel quale si vada semplicemente a cercare compagnia. Il centro deve essere polifunzionale e deve poter accogliere diversi tipi di progettualità: dalla ginnastica posturale al ballo liscio, validi gruppo studio per chi volesse proseguire gli studi con l’università della terza età, convegni e soprattutto da non trascurare la presenza del garante degli anziani che sarà la figura costantemente presente e punto di riferimento all’interno dei locali".

"Sono sicura che questa visione più futuristica del centro aiuterà la nostra cittadinanza a sperimentare nuove attività e a ritrovare il gusto di frequentare un luogo per la propria crescita personale, culturale, per la propria istruzione, per sperimentarsi in attività sportive, per condividere momenti di pensiero comune. Tanti saranno, quindi, i servizi che saranno presenti all’interno del centro. L’invito è di proporre e di rendere questo luogo il più animato possibile" - sottolinea Raco - "Anzitutto, il centro riprenderà la forma che aveva originariamente e, quindi, sarà un grande open space con due piccoli uffici all’interno per poter accogliere appunto il garante degli anziani e un luogo dove potranno essere effettuati dei colloqui. Voglio immaginare la presenza anche di specialisti medici, psicologi, assistenti sociali che potranno accogliere le istanze dei nostri cittadini affinché possano sentirsi seguiti assistiti e mai soli".