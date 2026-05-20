Droni tra i filari, la sfida tecnologica di DROLig per la viticoltura: primi sopralluoghi tecnici a Taggia, Ceriana e Sanremo

In un territorio dove la terra si strappa alla roccia attraverso i terrazzamenti e dove la pendenza rende ogni operazione agricola una prova di forza, l’innovazione non è più un’opzione, ma una necessità per sopravvivere. Parte da questa consapevolezza il progetto DROLig (Soluzioni innovative basate su droni per una viticoltura impegnativa), l'iniziativa che punta a rivoluzionare la gestione dei vigneti liguri grazie all’uso di tecnologie aeree d’avanguardia.

Il cuore del progetto batte nell’unione di tre mondi: la competenza tecnica del C.I.P.A.T. Imperia, che guida l’iniziativa come capofila, l’eccellenza scientifica del Politecnico di Torino e l’esperienza sul campo della rete d’imprese Terre del Moscatello.

"La nostra viticoltura è definita eroica per un motivo - spiegano i promotori -. Le difficoltà orografiche e la parcellizzazione dei terreni rendono i trattamenti fitosanitari complessi, costosi e spesso rischiosi per gli operatori." DROLig risponde esattamente a questo: portare i droni dove i mezzi meccanici tradizionali non arrivano, dare nuove ali a radici antiche, garantendo una precisione chirurgica nella distribuzione dei prodotti e, soprattutto, tutelando la salute degli agricoltori, che potranno gestire le operazioni a distanza di sicurezza.

Il DIMEAS (Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale) del Politecnico di Torino metterà in campo un prototipo di drone equipaggiato con un sistema di spruzzatura intelligente, ottimizzato proprio per le pendenze e le correnti d’aria tipiche dei nostri areali. Non si tratta solo di ricerca teorica, ma di un’innovazione "co-creata": i test verranno effettuati direttamente nelle aziende della rete Terre del Moscatello, affinché la tecnologia si adatti ai filari e non viceversa.

Inserito nel quadro del Piano di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Regione Liguria e cofinanziato dall'Unione Europea, DROLig non vuole essere un esperimento isolato, ma un modello replicabile. L'obiettivo è chiaro: rendere la viticoltura ligure più sostenibile, sicura e competitiva, trasformando i droni in nuovi alleati di una tradizione millenaria.