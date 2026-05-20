Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host raccoglie rifiuti in spiaggia, nei giardini e sulle strade di Ospedaletti (Foto)

I Lions raccolgono rifiuti in spiaggia, nei giardini e sulle strade di Ospedaletti. Nella mattina di sabato 16 maggio si sono, infatti, incontrati, di fronte al municipio, alcuni soci del Lions Club Bordighera Capo Nero Host e del Leo Club Bordighera Ventimiglia e Valli insieme a rappresentanti dell'associazione “Plastic Free”.

Per l'occasione erano presenti il presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host Silvano Croese, il primo vicepresidente Alberto Cavallucci e la responsabile del service Erika Ratto. "Nello spirito Lionistico di rispettare e far rispettare l’ambiente e di partecipare a services, anche insieme ad altre associazioni di volontariato, ci siamo tutti messi all’opera per raccogliere i rifiuti sparsi lungo le spiagge ed altre aree pubbliche di Ospedaletti con la collaborazione anche del Comune" - dice il Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "L’associazione Plastic Free è un’organizzazione di volontariato apartitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica, con una presenza in oltre 40 nazioni di tutto il mondo. L’associazione è impegnata nella tutela dell’ambiente con appuntamenti di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi raggiungendo quota di oltre 200 interventi al mese in tutta Italia".

I partecipanti, divisi in alcuni gruppi, hanno percorso una parte delle spiagge di levante della città e anche alcune strade e aree verdi adiacenti. "La pulizia delle strade, gestita al Comune, era idonea ma, come sempre accade, nei posti più nascosti dei giardini e nelle cunette stradali a fianco di parcheggi è stato facile trovare mozziconi di sigarette, lattine e bottiglie di plastica e di vetro per bevande, contenitori di plastica per cibi, sacchetti di plastica, carta, ecc. che sono stati raccolti con cura e riportati alla base di partenza" - fa sapere il Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "Operai dell'azienda di nettezza urbana hanno poi provveduto alla raccolta differenziata di sei sacchi di immondizia. Una bella mattinata all’insegna dell’ecologia, con la partecipazione anche di intere famiglie, con bambini tutti volenterosi e coinvolti".