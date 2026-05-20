Ventimiglia, la spiaggia libera attrezzata Maestrale cerca personale (Foto)

La spiaggia libera attrezzata Maestrale, sulla passeggiata Trento e Trieste a Ventimiglia, cerca personale per la stagione estiva 2026.

Diverse le figure professionali ricercate: tre camerieri/spiaggisti e un addetto a cucina/bar a partire da giugno fino a settembre.

Si cercano persone con diverse capacità: saper lavorare in gruppo; un carattere positivo e propositivo; senso dell'ordine e della pulizia; dinamismo, voglia di fare e spigliatezza; buone doti relazionali; empatia, gentilezza ed orientamento al cliente e al servizio.

Le figure professionali seguiranno un orario festivo e turni per il weekend e percepiranno tipi di retribuzione supplementare: maggiorazione lavoro festivo, quattordicesima e tredicesima. Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Riccardo contattando il 3472827152 e a Maurizio il 3298351576.