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Attualità | 20 maggio 2026, 10:38

Ventimiglia, la spiaggia libera attrezzata Maestrale cerca personale (Foto)

Diverse figure professionali per la stagione estiva 2026

Ventimiglia, la spiaggia libera attrezzata Maestrale cerca personale (Foto)

La spiaggia libera attrezzata Maestrale, sulla passeggiata Trento e Trieste a Ventimiglia, cerca personale per la stagione estiva 2026.

Diverse le figure professionali ricercate: tre camerieri/spiaggisti e un addetto a cucina/bar a partire da giugno fino a settembre.

Si cercano persone con diverse capacità: saper lavorare in gruppo; un carattere positivo e propositivo; senso dell'ordine e della pulizia; dinamismo, voglia di fare e spigliatezza; buone doti relazionali; empatia, gentilezza ed orientamento al cliente e al servizio.

Le figure professionali seguiranno un orario festivo e turni per il weekend e percepiranno tipi di retribuzione supplementare: maggiorazione lavoro festivo, quattordicesima e tredicesima. Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Riccardo contattando il 3472827152 e a Maurizio il 3298351576.

Elisa Colli

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