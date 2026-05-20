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Attualità | 20 maggio 2026, 10:53

Lavori sulla Condotta del Roya 1: tre giorni di interventi urgenti e possibili disagi per Ospedaletti, Sanremo e Taggia

Manutenzione straordinaria da mercoledì 20 a venerdì 22 maggio

Lavori sulla Condotta del Roya 1: tre giorni di interventi urgenti e possibili disagi per Ospedaletti, Sanremo e Taggia

Si preannunciano tre giorni di potenziali disagi per l'erogazione idrica nel ponente ligure. È stato infatti emesso un comunicato stampa ufficiale che annuncia un intervento urgente di manutenzione straordinaria sulla Condotta del Roya 1, una delle principali arterie acquedottistiche del territorio.

I lavori si articoleranno su tre giornate consecutive: mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026.

L'intervento strutturale toccherà da vicino la rete idrica a servizio di tre importanti centri costieri e del loro entroterra. Le utenze che potrebbero subire cali di pressione o temporanee interruzioni del servizio sono situate nei comuni di:

  • Ospedaletti
  • Sanremo
  • Taggia

Trattandosi di una manutenzione straordinaria e urgente, i tecnici saranno al lavoro per ridurre al minimo i tempi di intervento e ripristinare il flusso regolare nel minor tempo possibile.

Si invitano gli utenti delle zone interessate a monitorare il flusso idrico nei giorni indicati, a limitare i consumi non essenziali e a fare scorta d'acqua per le necessità primarie.

Redazione

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