Bordighera, al via la rassegna "Sguardi dentro e fuori di noi" con Renato Ariano che presenta il thriller dantesco "L’enigma del canto rubato"

Giovedì 5 novembre alle ore 16.30, la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52, ospiterà il primo appuntamento della rassegna culturale autunnale "Sguardi dentro e fuori di noi". Ad inaugurare il ciclo di incontri sarà la presentazione dell’ultimo romanzo dello scrittore e medico Renato Ariano, intitolato L’enigma del canto rubato. Il tradimento di Dante, edito da Leucotea. L'incontro vedrà la presenza dell'autore e sarà moderato da Alberto Guglielmi Manzoni.

La trama del libro tra storia, codici ed eresia

Ambientato nella Genova di fine anni Ottanta, il romanzo si sviluppa come un thriller di matrice storica e letteraria. La narrazione segue le vicende del professor Sorgente, studioso dai tratti eccentrici, e di Alberto Gentile, giovane insegnante precario, coinvolti in una sequenza di enigmi legati ad antichi manoscritti, decessi sospetti e un'insolita raffigurazione dell'Ultima Cena. L'indagine dei protagonisti ruota attorno alla presunta esistenza di un ipotetico 101° canto della Divina Commedia, nascosto per secoli a causa delle tesi eretiche contenute al suo interno.

L'autore e la fondazione promotrice

Renato Ariano, medico specialista in Allergologia residente a Bordighera e autore di numerosi testi scientifici e divulgativi, torna con quest'opera a esplorare i temi del thriller storico legati alla figura di Dante Alighieri.

L'iniziativa è promossa e curata dalla Fondazione "L’Uomo e il Pellicano" ETS, ente del Terzo Settore presieduto da Alberto Guglielmi Manzoni e ispirato ai principi etici del Premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer. La rassegna "Sguardi dentro e fuori di noi" si inserisce nel programma delle attività culturali e filantropiche svolte dall'associazione sul territorio per favorire momenti di approfondimento e socialità dedicati alla cittadinanza.