Sanremo: grande successo al Villaggio dei Fiori di Sanremo per la serata dedicata alla Bagna Cauda

Grande partecipazione e forte interesse di pubblico per la serata dedicata alla Bagna Cauda, ospitata dal Villaggio dei Fiori di Sanremo, che ha registrato nuovamente il tutto esaurito.

L’iniziativa ha celebrato uno dei piatti più rappresentativi della tradizione piemontese, proponendolo nella sua ricetta originale, priva di panna, latte e burro, nel pieno rispetto della tradizione.

La Bagna Cauda è stata accompagnata da un’ampia selezione di verdure di stagione, sia crude sia cotte, valorizzando il carattere conviviale e autentico di questo piatto simbolo della cultura gastronomica contadina. Ed in chiusura una piccola chicca: l'uovo di Quaglia.

Il menù della serata ha offerto anche un ritorno alla memoria con la Pasta Reale in brodo, preparazione storica dal gusto caldo e rassicurante, particolarmente adatta al periodo autunnale. A chiudere la cena, l’immancabile Bunet, grande classico della pasticceria piemontese, servito nella sua versione più morbida e aromatica.

Molto apprezzati dal pubblico i racconti di Claudio Porchia, che hanno accompagnato la cena con aneddoti, curiosità e approfondimenti storici legati alla Bagna Cauda e alla tradizione gastronomica piemontese, arricchendo l’esperienza con un importante contenuto culturale e narrativo.

L’iniziativa rientra nella rassegna gastronomica invernale del Villaggio dei Fiori, un ciclo di appuntamenti tematici che intrecciano enogastronomia, narrazione e cultura del territorio, trasformando ogni cena in un vero e proprio itinerario sensoriale. I menù sono firmati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor e accompagnati dal racconto del giornalista e divulgatore enogastronomico Claudio Porchia.

Prossimo appuntamento in calendario

Venerdì 23 gennaio: Omaggio al Riso Carnaroli

Il prossimo evento sarà interamente dedicato al Riso Carnaroli Selezione Isos, eccellenza della risicoltura italiana. Dall’antipasto al dessert, un percorso gastronomico pensato per esaltarne versatilità, struttura e qualità, con il riso protagonista assoluto della serata.

Ospiti dell’evento saranno Andrea Bianchi, titolare dell’azienda agricola Campo dell’Oste, e il giornalista Claudio Porchia.

Menù della serata

Antipasto

Torta di riso Carnaroli su crema di prescinsêua

Un classico ligure reinterpretato, in cui il Carnaroli dona struttura e naturale cremosità, esaltata dalla freschezza acidula della prescinsêua.

Primo piatto

Riso Carnaroli Selezione Isos con carciofo spinoso di Sanremo

Un risotto che racconta il territorio, unendo la cremosità del riso alla croccantezza e al carattere del carciofo spinoso, simbolo dell’inverno ligure.

Secondo piatto

Stracotto al Barbera con crema di riso Carnaroli al Taleggio

Una preparazione morbida e aromatica, accompagnata da una vellutata crema di riso arricchita dal gusto del Taleggio.

Dessert

Riso al latte con gelato al lampone

Un dolce della tradizione chiude la serata con freschezza e leggerezza.

Il costo per partecipare alla serata è di 35 euro a persona, bevande escluse.

Il ristorante è aperto a tutti, non solo agli ospiti della struttura.

Info e prenotazioni: 380 8686215

Villaggio dei Fiori – Via Tiro a Volo 3, Sanremo

Mail: info@villaggiodeifiori.it – Sito: www.villaggiodeifiori.it