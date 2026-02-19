Commemorazione del terremoto nel 1887 a Bajardo: gli Alfieri di Castel Bajardo presenti con un picchetto d’onore

Il 23 febbraio di139 anni fa il Ponente ligure veniva sconvolto da un tremendo terremoto. Bajardo fu uno dei centri più colpiti e segnato dal numero maggiore di vittime, persone di tutte le età morte sotto le macerie della chiesa di San Niccolò.

Il pietoso ricordo di quella sciagura si rinnova anche quest’anno su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Bajardo che ha dato appuntamento per domenica 22 febbraio alle ore 16.30 alla Chiesa Parrocchiale per poi svolgere una processione fino ai ruderi della chiesa vecchia guidata dal parroco Don Zeno Locatelli e dal sindaco Remo Moraglia.

Il sodalizio degli Alfieri di Castel Bajardo sarà presente con un picchetto d’onore in uniforme e mantelli bianchi per portare la bandiera comunale, accompagnare la processione e montare la guardia, come già era avvenuto lo scorso anno.