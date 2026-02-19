Sanremo 2026: la classifica che non ti aspetti, firmata Google

Mancano pochi giorni all'inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo (24-28 febbraio, Teatro Ariston). Le canzoni non si sono ancora sentite, i look non sono ancora stati scelti, le polemiche devono ancora cominciare. Eppure qualcosa si sa già: chi arriva sul palco dell'Ariston con una platea già scaldata, e chi invece riparte quasi da zero.

A dirlo non sono i bookmaker né i soliti esperti televisivi, ma Google. Casinos.com ha analizzato le ricerche degli italiani negli ultimi tre mesi relative a tutti e 30 i Big in gara, costruendo una classifica dell'interesse digitale pre-Festival.

Chi ha già catturato la curiosità del pubblico online? I risultati, in alcuni casi, sorprendono.

Arisa in testa, ma non mancano le sorprese

Arisa domina con un indice di 27, confermando un rapporto con il pubblico italiano che va ben oltre la musica: è un personaggio prima ancora che un'artista, e le ricerche lo certificano. Alle sue spalle Levante (21) e la coppia Fedez & Marco Masini (20), probabilmente la collaborazione più chiacchierata di questa edizione. Fedez è da anni tra le personalità più cercate d'Italia, Masini porta decenni di storia sanremese e una riconoscibilità che non conosce generazioni. Insieme fanno notizia già prima di salire sul palco.

A quota 10 si trovano quattro artisti che non potrebbero essere più diversi tra loro: Elettra Lamborghini, J-Ax, Nayt e Tommaso Paradiso. Una showgirl, un pioniere dell'hip-hop italiano, una delle voci più seguite del rap contemporaneo e l'ex frontman dei TheGiornalisti. Mondi lontanissimi, stesso peso digitale.

Il dato più curioso riguarda Dargen D'Amico: indice di 1, quasi invisibile su Google negli ultimi tre mesi, nonostante sia stato tra i protagonisti più discussi delle ultime edizioni del Festival. Stesso discorso per Ermal Meta, più volte sul podio dell'Ariston, che si ferma a 3: un nome che il grande pubblico conosce bene, ma che nell'ultimo periodo sembra aver perso trazione digitale.

Da tenere d’occhio Eddie Brock, a quota 7: per un artista con una notorietà mainstream ancora limitata, è il segnale di una fanbase giovane, compatta e digitalmente molto attiva, esattamente il tipo di interesse che può esplodere durante la settimana del Festival.

Prima delle canzoni, prima del palco

Questa classifica non è una previsione sul vincitore, né una valutazione artistica. Misura la curiosità accumulata nei mesi precedenti, prima ancora che le canzoni siano uscite: chi arriva all'Ariston già con una base di attenzione attiva, e chi invece si presenta come una scommessa tutta da giocare.

Sanremo ha una storia lunga di outsider che hanno ribaltato tutto nel giro di una sera: basta un testo che colpisce, un'interpretazione fuori dal normale, un momento di televisione che diventa virale, e i numeri cambiano completamente. Google racconta chi, per ora, ha più occhi puntati addosso. Il resto, come sempre, lo decide l'Ariston.

Metodologia

L'analisi è stata condotta da Casinos.com utilizzando Google Trends, prendendo in esame le ricerche effettuate in Italia negli ultimi tre mesi relative ai 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2026.

Per gli artisti in coppia o duo, l'indice riportato è la media dei valori individuali rilevati separatamente. I valori esprimono l'interesse su scala relativa 0-100 e non indicano volumi assoluti di ricerca.