Scout in festa ad Arma di Taggia: il 22 febbraio Piazza Chierotti celebra il "Thinking Day”

Una domenica all'insegna dei valori scout, tra avventura e condivisione. Il gruppo scout Tabya 100 si prepara a invadere pacificamente Piazza Tiziano Chierotti il prossimo 22 febbraio 2026 per celebrare il Thinking Day (Giornata del Pensiero).

L'appuntamento, che ricorre nel giorno della nascita dei fondatori Robert ed Olave Baden-Powell, unisce idealmente milioni di scout in tutto il mondo sotto il segno dell'amicizia e della fratellanza universale.

Le attività avranno inizio alle ore 9:00, trasformando la piazza in un laboratorio a cielo aperto dove sarà possibile osservare da vicino lo stile e le tecniche scout.

Il culmine della giornata sarà nel pomeriggio: alle ore 15:30 al termine delle attività, verrà celebrata la Santa Messa, un momento di preghiera comunitaria aperto a tutte le famiglie, ai vecchi scout e alla cittadinanza.

Il gruppo Tabya 100, realtà radicata nel territorio della Zona Alpi Liguri, invita tutti i curiosi a partecipare per scoprire una proposta educativa che mira a formare cittadini consapevoli e responsabili.

"Festeggiare in piazza significa aprirsi al mondo," commenta la Comunità Capi del gruppo, "mostrando ai ragazzi che l'impegno scout non resta chiuso in sede, ma si vive tra la gente, lasciando un segno concreto di gioia e servizio. Il nostro obiettivo è testimoniare come il gioco e l'avventura siano strumenti potenti per costruire relazioni autentiche e spirito critico."

Per chi volesse ricevere maggiori informazioni o fosse interessato a intraprendere il percorso scout: