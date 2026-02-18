Festival 2026, si accende il Suzuki Stage: sabato i talenti di Area Sanremo e Senza Cri in Piazza Colombo

Sabato alle 18, i riflettori di Piazza Colombo si accenderanno per il grande opening del Suzuki Stage. Un evento speciale che vedrà protagonisti i vincitori di Area Sanremo 2025 e una "special guest" d'eccezione: Senza Cri. A condurre la serata sarà Daniele Battaglia, il volto scelto da Carlo Conti per animare il palco esterno durante tutta la settimana della 76ª edizione del Festival.

Ad aprire l’evento saranno gli Urban Theory, seguiti dalle esibizioni di tre cantautori dalle storie e stili molto diversi:

- Andrea Heros (precedentemente noto come Plug) , cantautore e musicista napoletano classe 2006, è tra i vincitori di Area Sanremo 2025. Scrive canzoni fin dai 13 anni e trova nella sua Napoli – tra strade, mare e quartieri popolari – la principale fonte di ispirazione. Dopo gli esordi nel rap old school anni ’90, oggi propone una cifra più intima e cantautorale, mantenendo forte il legame con la sua città, dove ha già calcato palchi simbolici come il concerto di Scampia del 2020 per l’abbattimento della prima Vela.

- SOLØ, pseudonimo di Luigi Bellini, ha raggiunto la finale di Area Sanremo 2025, distinguendosi tra i talenti emergenti. Il giovane cantautore 24enne ha già collezionato oltre 8 milioni di ascolti complessivi. Autore e compositore delle sue canzoni, trasforma emozioni e vissuti personali in un viaggio musicale introspettivo, autentico e profondo. La sua musica racconta storie vere, autobiografiche, in cui il dolore non è un nemico, ma un maestro: va accolto a braccia aperte, perché è proprio da lì che si crea la forza per crescere.

- Matteo Martire, in arte Matsby, è un cantautore genovese. La sua musica nasce dall’incontro tra cantautorato italiano e pop rock anni 2000, con una scrittura che trasforma le esperienze vissute in immagini emotive. Ha già avuto modo di calcare palchi importanti aprendo i live di Lucio Corsi, Alfa e Mr. Rain e ricevendo attenzione da Rockol come uno dei nuovi talenti della scena genovese. Oggi sta lavorando al nuovo disco "Fuoricorso", prodotto da Maninni, un progetto dedicato a chi si sente in ritardo nella vita.

Ospite speciale della serata sarà Senza Cri, artista che, dopo aver sfiorato l’accesso al Festival alla finale di Sanremo Giovani, ha conquistato il pubblico con la sua musica e con un messaggio potente di libertà e autodeterminazione. “Il suo percorso artistico è profondamente intrecciato con la città di Sanremo” – sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Enza Dedali – “Dalla sua esibizione al Premio Tenco 2021 alla finale di Area Sanremo 2022, fino all’omaggio a De Scalzi con l’Orchestra Sinfonica nel 2023 all’Auditorium Franco Alfano, Senza Cri ha costruito con questa città un legame autentico, fatto di ascolto, riconoscimento e ritorni significativi”.

Il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo Filippo Biolé esprime soddisfazione per la rinnovata collaborazione con Rai Pubblicità: “Area Sanremo avrà una presenza significativa sul palco dell’Ariston: due delle quattro ‘Nuove Proposte’ in gara, Mazzariello e il trio Blind, El Ma & Soniko, provengono infatti dal nostro percorso. È un risultato che conferma l’impegno costante della nostra Fondazione nella valorizzazione dei talenti emergenti. Per questo siamo lieti di poter offrire un palco prestigioso come quello di Piazza Colombo, in occasione dell’Opening del Suzuki Stage, anche a chi ha sfiorato il sogno del Festival: un’ulteriore e concreta opportunità di visibilità e crescita artistica”.

Un riconoscimento speciale legato al progetto “Giovani Talenti e Territorio”

Tra le collaborazioni finalizzate a dare un supporto concreto ai talenti emergenti anche quella con Ligyes_Alassio_Genova Cultura Fest, il Comune di Alassio, il Comune di Sanremo e Genova Liguria Film Commission. Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 11 nella Lounge di Casa Sanremo al Palafiori sarà consegnato lo speciale riconoscimento “Giovani talenti e territorio” ad uno dei vincitori di Area Sanremo in gara al Festival nella categoria Nuove Proposte. Come accaduto lo scorso anno con Maria Tomba, il premio comprende l’opportunità di realizzare un videoclip tra Alassio e Sanremo di una canzone rappresentativa dell’artista e di poterlo presentare la prossima estate nel corso della nuova edizione di LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, uno dei principali eventi culturali della Liguria nel panorama letterario, artistico, musicale e cinematografico della Liguria.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo in mostra... non solo sul palco dell’Ariston

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo anche quest’anno vivrà il Festival con grande soddisfazione e orgoglio. Dei 32 musicisti dell’Orchestra presenti sul palco dell’Ariston, ben 19 sono professori stabili della Fondazione: un vero record. Novità di quest'anno la presenza della Fondazione a Palazzo Roverizio che sarà utilizzata come sede di accoglienza e incontri istituzionali, mentre tra il Museo Civico e la Galleria Civica della Pigna allestirà un'esposizione fotografica “Sinfonica in mostra”, dedicata alle ultime edizioni della Sanremo Summer Symphony. La nuova edizione della rassegna crossover della Fondazione che vede ogni estate l’Orchestra a fianco di grandi artisti italiani e internazionali della scena pop, jazz, soul, sarà presentata in anteprima sabato 21 febbraio alle 12.00 presso il Palafiori alla presenza del direttore artistico M° Giancarlo De Lorenzo e alcuni ospiti speciali.

La nuova edizione del progetto “Sinfonica Experience”

Dopo il Festival prenderà il via la nuova edizione del progetto “Sinfonica Experience”, che permetterà ad alcuni giovani artisti selezionati lo scorso dicembre in occasioni delle audizioni di Area Sanremo di prepararsi con il M° Valter Sivilotti e la vocal coach Franca Drioli per esibirsi con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo in produzioni estive e progetti speciali. Un percorso originale e gratuito che permette ai giovani di esplorare il repertorio dei grandi successi della musica italiana, offrendo loro una preparazione completa: dal lavoro sulla voce, studio di testi e spartiti, interpretazione e postura. Il M° Giancarlo De Lorenzo ricorda: “Un percorso che lo scorso anno ha portato alcuni giovani artisti selezionati a Polignano a Mare per una serata speciale dedicata a Modugno con la partecipazione di Gigliola Cinquetti, ad aprire due serate di grandi artisti come Peppe Servillo e Antonella Ruggiero ed infine a realizzare una vera e propria produzione e mini-tour con il quintetto dell’Accademia Musicale Naonis”.

(Nella gallery le foto dell'opening dello scorso anno)