Sanremo si accende di musica, moda e solidarietà: dal 23 al 28 febbraio eventi per ricordare la piccola Camilla

Dal 23 al 28 febbraio Sanremo si tinge di colori, musica ed emozioni. Nella suggestiva location Mediterranee, in via Anselmi, prende vita una settimana di eventi organizzata per ricordare la piccola Camilla, scomparsa prematuramente, unendo spettacolo, moda, cucina e divertimento. L’inaugurazione è in programma lunedì 23 febbraio alle ore 15.30 e vedrà la partecipazione della madrina Stefania Orlando, della consigliera comunale Elisa Balestra, mamma di Camilla, del sindaco Alessandro Mager, dell’assessore Alessandro Sindoni, dell’assessore regionale Luca Lombardi, del consigliere Antonino Consiglio e del senatore Gianni Berrino.

La settimana sarà ricchissima di appuntamenti imperdibili. In programma il 4° Trofeo Pizza Festival, durante il quale i pizzaioli partecipanti daranno il nome alle canzoni del Festival 2026, e il contest “Tutti Cantano a Sanremo”, il cui vincitore sarà premiato con una produzione discografica. Protagonista del Pizza Festival sarà Aut Aut Modena. Spazio anche alla moda con la Sanremo Fashion Week, che vedrà in passerella gli abiti di Marinella De Vita, unica donna calabrese impegnata nel fashion design a livello internazionale. Grande attesa inoltre per Miss e Mister Sanremo, giunto alla venticinquesima edizione. Tutti i premi saranno realizzati dal maestro orafo Michele Affidato.

Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento con Il Salotto dei Vip insieme a Novella 2000 e Radio RID 9.68, in diretta tutti i giorni con ospiti vip. Le cene a tema, gli aperitivi musicali e i party serali saranno animati da artisti come Alessia Fabiani, Jay Santos, Robert Bluse e molti altri protagonisti del mondo dello spettacolo. «Sarà una settimana intensa, ricca di emozioni e di condivisione, nel segno del ricordo e della bellezza», è il messaggio che accompagna l’iniziativa.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’associazione Il Delfino GB Eventi di Anna Patania, Franco e Giulio Buccinà, con la consulenza artistica di Lumin'Arte di Magaton Sonia.