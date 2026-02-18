Sanremo a Passo di Musica, arriva la "Camminata in Festival" tra Note e Fitness

Mentre l’eco delle melodie del 76° Festival della Canzone Italiana risuona ancora tra le vie della Città dei Fiori, il benessere scende in strada. Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, Sanremo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per un evento che unisce sport, cultura e amarcord: la Camminata in Festival.

​L'iniziativa, firmata da Blufit® e Sportactive®, non è la solita passeggiata. Si tratta di un'esperienza immersiva di Silent Fitness: ogni partecipante indosserà speciali cuffie bluetooth per lasciarsi trasportare da una colonna sonora dedicata ai grandi successi che hanno fatto la storia di Sanremo, intervallati dalla voce guida di un trainer esperto.

​Un Viaggio tra Emozioni e Territorio

​L'obiettivo è riscoprire i luoghi iconici della città con un ritmo nuovo. Non solo movimento fisico, ma un vero e proprio tuffo nelle emozioni, dove il battito cardiaco si sincronizza con i ritornelli più amati d’Italia.

Come recita il payoff dell'evento: "Dentro una bolla di sapone... si può fare!"

​"È un modo diverso di vivere il territorio e il Festivaldi Sanremo," spiegano gli organizzatori di Sportactive®. "Vogliamo che le persone si lascino trasportare: al resto pensiamo noi."

​Dettagli e Appuntamenti

​L'appuntamento è fissato per l'ultimo weekend di febbraio, con due sessioni mattutine ideali per godersi il clima della Riviera:

Sabato 28 febbraio ore 11:00

Domenica 1 marzo ore 11:00

​La partecipazione è aperta a tutti, ma la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento cuffie. Un’occasione imperdibile per turisti e residenti di vivere Sanremo "a tutto volume", ma nel rispetto del silenzio cittadino.

Info e Prenotazioni

​Per riservare il proprio posto e consultare il programma completo, è possibile contattare Sportactive ssdrl:

WhatsApp: 349.4688045 – 340.1877347

Email: sportactivessdrl@gmail.com

Web: www.sportactivessdrl.it