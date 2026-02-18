Sanremo, sicurezza al rush finale: riunione in centro e piano confermato a pochi giorni dal Festival 2026

Commissione di Vigilanza e massime autorità, questa mattina in centro a Sanremo, a pochi giorni dall’inizio del Festival 2026, con la macchina organizzativa legata alla sicurezza entra nella sua fase conclusiva. Si è svolta una riunione straordinaria del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, alla presenza di: il prefetto di Imperia Antonio Giaccari, il questore Andrea Lo Iacono, le forze dell’ordine, il comandante della Municipale Fulvio Asconio, e dell’assessore Alessandro Sindoni.

Il piano predisposto ricalca l’impianto delle edizioni precedenti e punta a integrare due aspetti ormai inscindibili nei giorni della kermesse: tutela dell’ordine pubblico e gestione dei grandi flussi di persone. Quest’anno, lo ricordiamo, ci saranno le navette lungo la pista ciclabile, ma anche l’eliminazione di alcuni varchi a controllo diretto in via Palazzo, mantenendo comunque presidi in punti strategici come via Mameli, per favorire la creazione di un corridoio pedonale continuo. Si vuole rendere più scorrevole il movimento della folla, soprattutto in via Matteotti e davanti al Teatro Ariston.

Importante, come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, l’installazione di pannelli in piazza Colombo per evitare colli di bottiglia e mantenere libere le vie di passaggio. Confermato l’impianto dello scorso anno con metal detector, e l’utilizzo di body cam e droni nella ‘zona rossa’. Presente oggi anche la commissione di vigilanza, per i controlli sulle strutture, in modo che vengano rispettate le norme di sicurezza.