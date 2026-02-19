Sanremo, torna 'Salti di Gioia 2026': quattro giorni di shopping e occasioni nel cuore della città

Sanremo si prepara ad accogliere “Salti di Gioia 2026”, l’atteso doppio appuntamento dedicato allo shopping e alle grandi occasioni, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio e sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 19.30, nelle vie centrali di Sanremo.

In una Sanremo in piena verve festivaliera, tra luci, musica e atmosfera mondana, cittadini e turisti potranno vivere un’esperienza di acquisto unica, approfittando di prezzi speciali e ottimi affari proposti dai negozi aderenti. Un’occasione imperdibile per coniugare shopping di qualità e clima glamour, respirando l’energia e l’allegria che in questi giorni rendono la città ancora più viva e attrattiva.

“Salti di Gioia” si conferma un evento capace di valorizzare il commercio locale e di animare le vie cittadine, trasformando lo shopping in un vero momento di festa, tra vetrine accattivanti, accoglienza e voglia di condividere.



