 / Eventi

Eventi | 19 febbraio 2026, 13:28

Sanremo, torna 'Salti di Gioia 2026': quattro giorni di shopping e occasioni nel cuore della città

Il 21‑22 febbraio e il 28 febbraio‑1 marzo negozi aperti e prezzi speciali nelle vie centrali: un’iniziativa che anima la città in pieno clima Festival, tra affari, atmosfera glamour e valorizzazione del commercio locale

Sanremo, torna 'Salti di Gioia 2026': quattro giorni di shopping e occasioni nel cuore della città

Sanremo si prepara ad accogliere “Salti di Gioia 2026”, l’atteso doppio appuntamento dedicato allo shopping e alle grandi occasioni, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio e sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 19.30, nelle vie centrali di Sanremo.

In una Sanremo in piena verve festivaliera, tra luci, musica e atmosfera mondana, cittadini e turisti potranno vivere un’esperienza di acquisto unica, approfittando di prezzi speciali e ottimi affari proposti dai negozi aderenti. Un’occasione imperdibile per coniugare shopping di qualità e clima glamour, respirando l’energia e l’allegria che in questi giorni rendono la città ancora più viva e attrattiva.

“Salti di Gioia” si conferma un evento capace di valorizzare il commercio locale e di animare le vie cittadine, trasformando lo shopping in un vero momento di festa, tra vetrine accattivanti, accoglienza e voglia di condividere.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium