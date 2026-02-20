Nasce a Sanremo la sezione “Ponente Ligure” di DSP: struttura, nomine e obiettivi verso le amministrative

E' stata ufficialmente costituita a Sanremo la sezione “Ponente Ligure” di Democrazia Sovrana e Popolare. Un passaggio organizzativo che segna l’avvio strutturato dell’attività del partito lungo tutta la fascia costiera della provincia di Imperia. Alla presenza del coordinatore provinciale Filippo Pellegrino, l’assemblea costitutiva ha formalizzato l’adesione di 22 militanti, un numero significativo per un territorio che si estende da Diano Marina fino a Ventimiglia, attraversando i principali centri del Ponente Ligure e l’entroterra.

Nel corso della riunione sono state definite anche le cariche interne. Presidente è stato nominato Francesco Castagnino, già assessore provinciale, figura con lunga esperienza politica e amministrativa e una conoscenza capillare del territorio. Vicepresidente Pietro Sommariva, mentre alla Tesoreria è stata designata Daniela Viel. Una squadra che punta a coniugare esperienza istituzionale e presenza capillare nei comuni della provincia. L’obiettivo dichiarato è il radicamento territoriale: la sezione “Ponente Ligure” proseguirà con eventi comunali e provinciali, avvierà momenti di confronto pubblico e strutturerà una rete tematica su questioni centrali come turismo, infrastrutture, lavoro, sanità e sicurezza.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito come «il Ponente Ligure rappresenti un’area strategica, con un’economia legata alla stagionalità turistica, una vocazione agricola di qualità e importanti dinamiche transfrontaliere». Elementi che incidono sulle politiche locali e sulla valorizzazione dello splendido entroterra. Con militanti già attivi da tempo e una struttura organizzativa definita, la sezione “Ponente Ligure” di DSP si prepara ora a «battere il territorio», avviando una fase operativa orientata alla presenza costante nei comuni e al confronto diretto con cittadini, associazioni e categorie economiche. L’apertura odierna segna così l’inizio di una nuova fase politica nel Ponente Ligure, in vista delle prossime scadenze amministrative.