Risorse TPL 2025, Chiara Cerri (FI): "Grande lavoro del presidente Bucci e dell'assessore Scajola, all'imperiese fondi senza precedenti"

“Regione Liguria, grazie al lavoro del presidente Marco Bucci e dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola, garantirà risorse senza precedenti al fondamentale settore del trasporto pubblico locale. In particolare, la Provincia di Imperia, che orgogliosamente rappresento in Consiglio Regionale, potrà contare su oltre 14,8 milioni di euro. Una risposta concreta alle correte esigenze dell’utenza e dei lavoratori, con l’obiettivo di potenziare il servizio su tutto il territorio, dalla costa all’entroterra”.

Si esprime così il consigliere regionale di Forza Italia Chiara Cerri nel commentare la ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti 2025 approvata, nella giornata di ieri, dalla Giunta Regionale.

“Con un importante aumento delle economie a disposizione in tutte le province dimostriamo il nostro impegno costante verso chi utilizza gli autobus in Liguria – prosegue Cerri. Sono stati applicati criteri seri, puntuali che hanno portato a una ripartizione maggiormente equa che, sono certa, porterà benefici a tutte le aziende. Sul tema tpl mi sono già, personalmente, impegnata a dicembre quando, in collaborazione con l’assessore Scajola, ho proposto al Consiglio un emendamento che ha permesso l’anticipo di 19 milioni di euro a tutti i territori, risorse cruciali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, ha concluso Cerri.