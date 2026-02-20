Ospedaletti approva il progetto per riqualificare approdo turistico, spiaggia comunale pubblica e area pesca e vela

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e valorizzazione dell’approdo turistico e della spiaggia comunale, con l’obiettivo di migliorare la fruizione della costa e rafforzare la sicurezza del territorio. La decisione è contenuta nella delibera n.19 del 12 febbraio 2026. Il provvedimento riguarda un intervento articolato che punta allo sviluppo, alla valorizzazione e all’ammodernamento dell’approdo turistico e delle aree costiere, con particolare attenzione alla mitigazione dei rischi naturali e alla messa in sicurezza della fascia marittima. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di rilancio del litorale e di promozione di un turismo sostenibile.

Tra gli obiettivi principali del progetto figura anche il miglioramento della vivibilità e della funzionalità delle zone costiere, con interventi che interesseranno la spiaggia comunale e le strutture legate alle attività marinare. In particolare, è prevista la realizzazione e la sistemazione di piccole unità da pesca tradizionali, i gozzi, oltre alla creazione di spazi destinati alla scuola vela, contribuendo così alla valorizzazione delle tradizioni locali e delle attività sportive. Il progetto rappresenta un passaggio fondamentale per la futura realizzazione degli interventi, costituendo la base tecnica ed economica necessaria per accedere alle successive fasi progettuali e operative. La proposta ha ottenuto parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile, confermando la sostenibilità dell’iniziativa.

Con questa approvazione, l’amministrazione comunale compie un passo concreto verso la riqualificazione del fronte mare e il rafforzamento dell’attrattività turistica di Ospedaletti, puntando su sicurezza, qualità degli spazi e sviluppo sostenibile del territorio.