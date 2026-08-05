Regione Liguria, nuova finestra per i bandi agricoli: oltre 24 milioni di euro per giovani e competitività

La Regione Liguria apre una seconda finestra temporale per la presentazione delle domande relative a due importanti bandi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, destinati a sostenere il settore agricolo e il ricambio generazionale nelle aziende del territorio. La nuova scadenza riguarda l'intervento SRE01 "Insediamento giovani agricoltori", con una dotazione finanziaria di 4 milioni e 819mila euro, e l'intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole", che mette a disposizione 19 milioni e 606mila euro.

Complessivamente, le risorse stanziate ammontano quindi a 24 milioni e 425mila euro, con l'obiettivo di favorire da un lato l'ingresso dei giovani nel mondo agricolo e dall'altro il rafforzamento delle imprese attraverso investimenti dedicati alla competitività, all'innovazione e alla crescita del comparto. Le nuove domande potranno essere presentate fino alle 12 di mercoledì 23 settembre 2026.

La decisione è arrivata dopo le richieste avanzate dalle associazioni di categoria, accolte dall'amministrazione regionale per permettere una partecipazione più ampia ai bandi. "Abbiamo accolto le richieste avanzate dalle associazioni di categoria per consentire la più ampia partecipazione ai bandi, dando più tempo alle aziende che stanno completando la documentazione necessaria e ai giovani che stanno predisponendo il fascicolo aziendale".

A dichiararlo è stato l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana, a margine del Tavolo verde che si è svolto nella sede regionale di piazza De Ferrari. "Abbiamo scelto una soluzione che consente agli Ispettorati di avviare l’istruttoria delle domande già a partire dal 6 agosto" – ha aggiunto l'assessore –, sottolineando la volontà di coniugare tempi più ampi per le imprese con una gestione amministrativa più efficiente.

Secondo la Regione, infatti, la scelta di anticipare l'avvio delle verifiche sulle domande consentirà di accelerare le procedure e di garantire un sostegno più rapido alle aziende agricole liguri. "Si tratta di una scelta tecnica che garantisce maggiore efficienza amministrativa, accelerando le procedure e assicurando il massimo sostegno alle imprese agricole liguri e al ricambio generazionale del comparto".

I due interventi rientrano nella programmazione del CSR Liguria 2023-2027, lo strumento attraverso il quale vengono indirizzate le risorse europee destinate allo sviluppo rurale regionale. I finanziamenti rappresentano un'opportunità per le aziende agricole che intendono investire nella propria crescita e per i giovani che scelgono di avviare una nuova attività nel settore.

I bandi e tutta la documentazione necessaria sono disponibili sul portale Agriligurianet, nella sezione dedicata al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Le imprese interessate potranno consultare le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e la documentazione tecnica per procedere alla presentazione delle domande entro il nuovo termine stabilito dalla Regione.