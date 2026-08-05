Ventimiglia Futura attacca la maggioranza: "Le dimissioni di Calimera siano il primo passo, ora se ne vadano tutti"

Le dimissioni dell'assessore all'Igiene Ambientale Domenico Calimera non dovrebbero rappresentare un caso isolato, ma il primo passo verso un'assunzione di responsabilità da parte dell'intera maggioranza che sostiene il sindaco Flavio Di Muro. È questa la posizione espressa da Ventimiglia Futura, che interviene con un duro comunicato dopo il passo indietro dell'assessore, chiedendo che anche il resto della squadra di governo comunale tragga le conseguenze di quello che definisce un fallimento amministrativo. Secondo l'associazione, dopo oltre tre anni di mandato la città avrebbe raggiunto un livello di degrado senza precedenti, rendendo necessario un cambio di rotta per il rispetto dei cittadini e delle istituzioni.

Nel documento, Ventimiglia Futura descrive una città segnata da sporcizia, incuria e abbandono, sostenendo che il problema non riguardi soltanto le condizioni del territorio, ma anche l'atteggiamento dell'amministrazione comunale. "Le dimissioni dell'Assessore all'Igiene Ambientale, Domenico Calimera, non possono e non devono rappresentare un episodio isolato. Al contrario, dovrebbero essere il preludio alle dimissioni in blocco dell'intera maggioranza che sostiene il Sindaco Flavio Di Muro", si legge nella nota, nella quale si evidenzia come i tre anni di governo cittadino siano stati caratterizzati, secondo l'associazione, da annunci e slogan che non avrebbero trovato riscontro nei risultati concreti.

L'associazione elenca quindi una serie di criticità che, a suo giudizio, fotografano lo stato attuale della città: marciapiedi sporchi e dissestati, isole ecologiche trasformate in discariche, rifiuti abbandonati, giardini pubblici e aree verdi trascurati, spiagge prive di manutenzione e strade considerate sempre meno sicure. Una situazione che, secondo Ventimiglia Futura, risulterebbe ancora più grave considerando il ruolo strategico della città come porta d'ingresso dell'Italia verso la Francia e la Costa Azzurra. Nel comunicato viene inoltre sottolineato come le numerose segnalazioni dei cittadini, corredate da fotografie e video, non avrebbero ricevuto adeguata attenzione da parte dell'amministrazione.

Non manca un giudizio politico particolarmente severo nei confronti della maggioranza guidata dal sindaco Di Muro. Ventimiglia Futura sostiene infatti che l'amministrazione abbia perso il contatto con la realtà e non sia stata in grado né di affrontare i problemi né di riconoscere i propri errori, preferendo la comunicazione ai risultati. L'associazione arriva così a definire Ventimiglia come una delle realtà urbane più degradate della provincia di Imperia e della Liguria, chiedendo che le dimissioni di Calimera rappresentino soltanto il primo atto di un cambiamento più ampio.

"Quando un'amministrazione non riesce più a garantire nemmeno il minimo livello di decoro urbano, ha il dovere morale e politico di prenderne atto", conclude Ventimiglia Futura, ribadendo che l'intera maggioranza dovrebbe rassegnare le dimissioni "non per favorire l'opposizione, ma per rispetto dei ventimigliesi e delle istituzioni". L'associazione chiude il proprio intervento sostenendo che la città abbia bisogno di amministratori capaci di restituire dignità, decoro e prospettive di rilancio, avvertendo che, in caso contrario, l'attuale esperienza amministrativa rischia di essere ricordata come una delle più fallimentari degli ultimi cinquant'anni.