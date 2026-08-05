Amaie Energia, si cerca il nuovo presidente: bando del Comune per sostituire Sergio Tommasini

È ufficialmente partita la procedura per individuare il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Amaie Energia e Servizi. Il Comune di Sanremo ha pubblicato l'avviso per la raccolta delle candidature, aprendo di fatto la strada alla successione di Sergio Tommasini, attuale presidente della società partecipata. Una procedura che arriva dopo la nuova importante nomina ottenuta dal manager sanremese, che dal 1° febbraio 2026 è direttore generale dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (Arlir), incarico triennale affidatogli dalla Regione Liguria.

Tommasini era stato designato presidente di Amaie Energia con decreto sindacale del 26 agosto 2024, con un mandato previsto sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026. L'avviso del Comune spiega che, alla luce della comunicazione del 27 maggio scorso, si è ritenuto opportuno avviare per tempo il procedimento per la futura nomina, "al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e gestionale". Il Comune di Sanremo, socio maggioritario della società, detiene infatti il 27,891% direttamente e un ulteriore 52,808% indirettamente, attraverso Amaie srl.

La scelta del nuovo presidente passerà dall'assemblea dei soci di Amaie Energia, secondo quanto previsto dallo statuto societario. Il nuovo incarico decorrerà dalla data del verbale di nomina dell'assemblea e terminerà con l'approvazione del bilancio consuntivo 2026. Non viene quindi indicata nell'avviso una durata pluriennale autonoma: il prossimo presidente sarà chiamato soprattutto ad accompagnare la società nella fase di conclusione dell'attuale esercizio, garantendo continuità alla gestione. Il bando è rivolto ai cittadini europei in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dallo statuto e dagli indirizzi approvati dal Consiglio comunale. Particolare attenzione viene posta alle cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità. Non potranno inoltre ricoprire l'incarico coloro che siano in lite con la società, salvo le controversie di lavoro, oppure siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese concorrenti o comunque collegate ai servizi affidati ad Amaie Energia.

Sul fronte economico, il compenso sarà stabilito dall'assemblea dei soci al momento della nomina. L'avviso ricorda però che l'assemblea ordinaria del 3 luglio 2026 ha fissato in 100 mila euro lordi annui il compenso complessivo per l'intero Cda, stabilendo che almeno 50 mila euro siano destinati al presidente e che la parte restante venga suddivisa tra gli altri componenti. È inoltre previsto che, in presenza di componenti soggetti al divieto di percepire compensi per lo stato di quiescenza, la quota non attribuibile possa essere destinata ad aumentare il compenso del presidente, secondo le decisioni dell'assemblea. Le candidature dovranno arrivare al Comune di Sanremo entro le 12.30 del 14 settembre. Sono previste tre modalità: consegna a mano all'Ufficio Protocollo di corso Cavallotti 59, invio tramite PEC all'indirizzo comune.sanremo@legalmail.it oppure raccomandata A/R o corriere autorizzato. Nel caso della PEC farà fede la data e l'ora di ricezione da parte del gestore del Comune, mentre per la raccomandata sarà determinante la data di effettiva ricezione.

Chi intende candidarsi dovrà presentare la lettera di candidatura, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e all'assenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, oltre a un curriculum vitae datato, nel quale dovranno essere evidenziati titoli, attività professionali, esperienze lavorative, incarichi pubblici e ruoli ricoperti in società, enti e organismi. La documentazione dovrà essere firmata digitalmente oppure sottoscritta a mano, con allegato un documento d'identità in corso di validità.

La valutazione dei profili sarà effettuata discrezionalmente dal sindaco di Sanremo, nell'ambito dei poteri di alta amministrazione propri delle nomine negli enti e organismi comunali. Il Comune precisa che non sarà effettuata una valutazione comparativa, ma che sarà indispensabile mettere in evidenza nel curriculum studi, esperienze professionali e istituzionali ritenuti attinenti all'incarico. Il procedimento è quindi destinato a raccogliere una rosa di candidature sulla quale il sindaco potrà effettuare le proprie valutazioni in vista della successiva designazione. La successione arriva in un momento particolarmente significativo per Amaie Energia, società che gestisce il servizio di igiene urbana, il parco costiero e la pista ciclopedonale, il Mercato dei fiori e attività di produzione di energia elettrica. E arriva con il suo attuale presidente impegnato contemporaneamente sul fronte regionale: Tommasini è infatti alla guida di ARLIR, l'agenzia che opera sul sistema ligure dei rifiuti e che ha tra i propri compiti anche quelli legati alla gestione integrata del ciclo. Una nomina che, dallo scorso febbraio, ha inevitabilmente aggiunto un nuovo e importante capitolo al percorso professionale del manager sanremese.

Ora si apre dunque la corsa alla successione. Il termine per presentare le candidature è fissato alle 12.30 del 14 settembre e, una volta conclusa la raccolta, spetterà al Comune procedere con la designazione nell'ambito del percorso previsto dallo statuto e dagli indirizzi comunali. La nomina definitiva del presidente sarà quindi formalizzata dall'assemblea dei soci di Amaie Energia.