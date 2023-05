Quesada alla Polisportiva Vallecrosia Academy: "Puntiamo sul rilancio turistico e sportivo della città" (Foto e video)

“Tra gli obiettivi del nostro programma elettorale vi sono anche il rilancio turistico e sportivo della città e la creazione di una nuova area ludico sportiva” - ha sottolineato il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada, che ha incontrato, questa sera presso la struttura dello “Zaccari” in via Braie a Camporosso, la dirigenza e lo staff della Polisportiva Vallecrosia Academy per un momento di confronto.

“L’incontro è andato bene. C’è una grande unità di intenti. Abbiamo spiegato quello che è il nostro programma e il nostro impegno per la struttura dello Zaccari” - ha dichiarato il candidato sindaco Cristian Quesada alla fine dell’incontro - "Questa struttura non è stata realmente considerata, purtroppo, una priorità. Noi crediamo che ci sia molto da fare e, perciò, il comune deve fare degli investimenti e valutare la possibilità di acquisirla. La società ci ha chiesto una figura super partes”.

“Pensiamo sia necessario dare contributi comunali alle associazioni che lavorano bene. Inoltre, è fondamentale inserire all’interno delle manifestazioni estive anche gli eventi sportivi. Vogliamo premiare le stelle dello sport e rifare la festa dello sport“- sottolinea Quesada - "Negli ultimi dieci anni la struttura non ha avuto neanche un intervento. Noi, invece, nei prossimi anni ci impegneremo per il bene della struttura".