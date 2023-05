Amministrative, matite con slogan: a Vallecrosia la campagna elettorale si fa in modo originale (Foto)

E' nata a Vallecrosia, da un'idea di un candidato consigliere alle elezioni amministrative della cittadina, un'iniziativa davvero originale per fare campagna elettorale. Marco Cianciaruso, il 34enne candidato nella lista "X Vallecrosia Quesada Sindaco", ha, infatti, iniziato a distribuire in città matite, forma "Ikea", con lo slogan "Se la città vuoi cambiare con questa matita Cianciaruso Marco devi votare!".

"La matita è un po' uno dei simboli della campagna elettorale, in quanto all'interno della cabina trovi quelle create appositamente per votare, logicamente la mia non è valida per votare ma è una raffigurazione che ricorda il momento 'storico'" - dice Marco Cianciaruso spiegando, ai nostri microfoni, com'è nata questa originale idea.

"Noi abbiamo impostato la campagna elettorale, fin da subito, sul dialogo" - sottolinea Cianciaruso parlando della squadra che affianca il candidato sindaco Cristian Quesada in questa nuova avventura politica - "Siamo un gruppo giovane ma già con molta esperienza, ognuno nel suo settore. Se pensiamo che il nostro candidato sindaco ha la mia età e ha già 16 anni di esperienza politica alle spalle, ritengo che siamo un giusto mix per dare un contributo, su molti aspetti, a Vallecrosia che manca da tempo".

Una curiosità, in una delle liste avversarie c'è anche una sua diretta parente? come la sta vivendo? "Sì, è vero. Il vicesindaco uscente è mia suocera, una persona molto preparata e competente, ma, vede, io non penso che qualcuno abbia fatto male, io penso che la squadra di oggi possa fare meglio, ha una visione improntata di più sul futuro, avendo studiando a fondo il passato. Ci sono stati errori macroscopici nella gestione della città che sinceramente noi non avremmo mai fatto! Se vuole un'altra curiosità gliela do io, nella nostra lista c'è anche una sorella di un candidato di un'altra lista!" - risponde Cianciaruso.

Qual è la sua idea di città? "Ho quattro figli e, perciò, vedo una città a misura di famiglia, che porterebbe, inoltre, tanto turismo. In aggiunta mi piacerebbe aiutare le società sportive che sono fondamentali per la crescita 'pulita' e sicura dei nostri figli. Con strutture adatte, parchi verdi e giochi attrezzati potremmo essere un impulso e un propellente, nel nostro piccolo, per una società migliore. Ricordo, infine, ai miei concittadini che per non rimanere delusi bisogna votare Cianciaruso!" - conclude il 34enne.