Vallecrosia, il candidato sindaco Cristian Quesada: "Interventi e progetti per rilanciare il centro storico" (Foto e video)

Il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada è pronto ad immergersi nella corsa alle prossime elezioni amministrative previste a maggio, che ormai è ufficialmente iniziata. Tra i diversi i punti del programma elettorale partecipativo della lista “X Vallecrosia Quesada Sindaco”, sostenuta dal Partito Democratico, sono previsti anche interventi e progetti per rilanciare il centro storico.

“Abbiamo un programma molto dettagliato e concentrato sul centro storico della città. Siamo convinti che nei prossimi anni il centro storico vada valorizzato di più. Per rilanciare la visibilità del centro storico e la sua economia crediamo che debba nascere un albergo diffuso“ - dichiara Cristian Quesada - “Siamo convinti che vada inoltre migliorata la sua pulizia e il suo decoro “.

“Nel programma elettorale abbiamo messo anche i punti principali del centro storico da riqualificare. Crediamo che vadano fatti alcuni interventi importanti, come la messa in sicurezza del centro storico" - dice Quesada - "Inoltre, abbiamo pensato alla creazione di un’area sportiva che preveda un nuovo campo da bocce per le persone che vogliono venire a vivere il paese e ovviamente per le persone del paese che vorranno usufruirne e un nuovo campetto da calcio, affinché possa diventare un’area di aggregazione per i bambini e i giovani”.

“Per molti anni gli attuali giardinetti sono stati una delle aree del centro storico in cui venivano effettuate le feste del paese. In questi anni, però, si è interrotta questa tradizione per varie motivazioni. Uno dei nostri primi impegni sarà dunque quello di riprendere queste tradizioni” - sottolinea Quesada - “Ci sono feste che hanno caratterizzato particolarmente questo borgo. La cosa determinante per noi è sicuramente l’ampliamento della festa della zucca, riportare in vita alcune tradizioni come la festa del basilico e cercare di rilanciare nuove manifestazioni nel centro storico che possano far scoprire ai cittadini, ai turisti e alle persone del comprensorio la bellezza di questo borgo”.