Vallecrosia, vandalizzati i manifesti di Quesada. Il candidato sindaco: "La campagna elettorale inizia all'insegna della mancanza di rispetto"

Vandalizzati i manifesti del candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada. Sono stati strappati a metà in modo tale che non si possa vedere la faccia del candidato.

Un gesto che Cristian Quesada commenta così: “Ai manifesti strappati rispondiamo con un sorriso. Questa campagna elettorale inizia all'insegna della mancanza di rispetto, dopo solo pochi giorni siamo già vittime di palesi scorrettezze. Forse qualcuno pensa di fermarci, probabilmente non conosce la nostra determinazione. Abbiamo costruito questo progetto politico perché crediamo che questa città abbia bisogno di passione, freschezza e un nuovo modo di amministrarla”.

“Qualcuno non avendo altri argomenti sostiene che siamo nati come lista di disturbo, lo fa perché non conosce la passione che anima un gruppo di persone che hanno a cuore la propria città che per noi è molto più importante delle polemiche. A chi ci strappa i manifesti vogliamo ribadire che questi gesti non ci faranno perdere il nostro entusiasmo. Vogliamo solo migliorare Vallecrosia, niente di più" - conclude il candidato sindaco di Vallecrosia.