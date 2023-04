Vallecrosia, il candidato sindaco Cristian Quesada: "Spiagge in stato di abbandono, faremo investimenti per renderle più appetibili" (Foto e video)

“Faremo, nei prossimi cinque anni, degli investimenti importantissimi sulle spiagge per renderle maggiormente appetibili visto che, ad oggi, sono in uno stato di abbandono. Bisogna prepararle in vista delle feste e del periodo estivo rendendole appetibili perché diventano determinanti per il rilancio del nostro turismo e della nostra economia. Se Vallecrosia vuole diventare una città ad attrazione turistica deve continuare a investire sulle spiagge” - dice il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada parlando di uno dei punti del suo programma elettorale partecipativo.

Tra gli obiettivi della lista “X Vallecrosia Quesada Sindaco”, con la quale Quesada concorrerà alle prossime elezioni amministrative previste il 14 e 15 maggio, sono, infatti, previsti anche interventi e progetti per rilanciare il turismo sul lungomare. “È arrivato il momento di fare degli interventi importanti perché molti pezzi di spiaggia sono stati portati via dal mare. Bisogna fare un nuovo investimento e, soprattutto, bisogna rendere le spiagge più attrattive per richiamare i turisti“ - afferma Quesada.

“La pista ciclabile è uno degli aspetti fondamentali che nei prossimi anni vogliamo continuare perché è importante per il rilancio turistico” - sottolinea Quesada - “Alcuni servizi devono essere obbligatoriamente legati alla ciclabile, come i parcheggi che diventano determinanti proprio per rendere appetibile ai turisti il lungomare di Vallecrosia. Per noi sarà un impegno andare a reperire sulla passeggiata mare tutte quelle aree private fronte mare disponibili, trovando accordi con i privati, per destinarle a tutta una serie di servizi che faranno da corollario alla pista ciclabile. Il nostro scopo è migliorare l’aspetto della passeggiata a mare”.