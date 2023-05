Vallecrosia, Quesada: "Miglioreremo le spiagge e aumenteremo le aree verdi e per bambini. Vogliamo ottenere la Bandiera blu" (Foto e video)

"Gli spazi verdi e per i bambini devono aumentare. Ci vogliono giochi adeguati, sicuri e soprattutto inclusivi” - dice il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada parlando di uno dei punti del suo programma elettorale partecipativo - “Nella nostra proposta elettorale abbiamo previsto di intervenire, nei prossimi anni, in questi spazi. Devono essere curati meglio e devono essere ristrutturati“.

Tra gli obiettivi della lista “X Vallecrosia Quesada Sindaco”, con la quale Quesada concorre alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, sono, infatti, previsti anche interventi e progetti per rilanciare ii giochi per bambini, le aree verdi, le spiagge, l'immagine e l'aspetto turistico della città. “È arrivato il momento in questa città di dare un cambio culturale. I giochi devono essere a disposizione di chiunque” - sottolinea Quesada - “E’ anche un modo per rilanciare l’aspetto turistico e l’immagine di questa città. Vogliamo migliorare le spiagge di Vallecrosia ne loro aspetto e nella loro offerta turistica. Il nostro obiettivo è ottenere la Bandiera blu“.

“Inoltre, vogliamo fare un gemellaggio con un comune che può essere affine al nostro dal punto di vista turistico e culturale” - afferma Quesada - “Affinché possano partire scambi culturali anche in questa città. Ci sono tutte le condizioni per farlo e nei prossimi anni ci vogliamo impegnare a riguardo”.