Verso le amministrative, Gabriele Sismondini presenta la sua squadra: "Uniti per garantire distacco dal passato e dare dignità a Ventimiglia" (Foto e video)

Il candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini, questa sera, ha presentato ufficialmente le liste Sismondini Sindaco, Ventimiglia Riparte Sismondini, Partito Democratico e Ventimiglia è in Movimento, che lo affiancheranno nella corsa verso le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Per l'occasione erano presenti, oltre a una folla di persone, anche il consigliere regionale Enrico Ioculano, il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli e diversi politici locali.

Ad affiancare il giovane candidato sindaco civico centrista in questa nuova avventura politica vi saranno per la lista Sismondini Sindaco l'imprenditrice di 34 anni Cristina D’Andrea, il medico 32enne Federico Allaria Olivieri, il barman 24enne Gabriele Bono, la 30enne Silvia Codo 30, l'imprenditrice di 35 anni Manuel Di Geso, il commercialista di 74 anni Antonino Falzone, l'esercente di 49 anni Giovanni Foti, l'assicuratore di 33 anni Manuel Gadaldi, lo psicologo di 28 anni Niccolò Marchesi, l'agente immobiliare di 58 anni Flavio Martini, il manager energetico di 62 anni Lidia Naso, la floral designer di 26 anni Marta Rebaudo, il pensionato 63enne Marco Sismondini, l'insegnante di 35 anni Claudia Stritof, l'imprenditrice agricola di 35 anni Federica Tarì e l'imprenditore di 42 anni Felice Troccoli. Per la lista del Pd l'avvocato Vera Nesci, l'architetto Gabriele Campagna, il dipendente comunale Fabio Castello, l'infermiera in pensione Loredana Crivellari, infermiera in pensione, il consigliere uscente ed ex presidente del consiglio comunale durante l'amministrazione Ioculano Domenico De Leo, l'imprenditrice Gilda De Villa, l'insegnante Monica Di Rocco, l'ex dirigente dell'ufficio commercio Mauro Grassano, l'insegnante Mauro Lazzaretti, Alessandro Leuzzi, l'insegnante Francesco Minazzo, insegnante, la studentessa Eugenia Pastor, il responsabile finanziario e contabile presso una società armatoriale e di shipping, management a Monaco Francesco Pastor, l'impiegato Antonio Stivala, l'insegnante Biagia Vermi e l'avvocato Roberto Vigneri. Per la lista Ventimiglia Riparte il geometra Daniele Ventura di 53 anni, l'operatore ecologico di 37 anni Gabriele Alfano, l'artigiano edile di 33 anni Claudio Allavena, l'imprenditrice Patrizia Caridi, l'agente di sicurezza di 50 anni Alessio Crisafulli, l'imprenditore Emanuele Donalisio, la spa manager di 28 anni Roberta Fusco, il sindacalista di 62 anni Vincenzo Giacovelli, l'imprenditrice di 50 anni Cristina Leonte, l'imprenditrice di 50 anni Angela Lobello, l'orafa di 33 anni Giusy Mariniello, il cameriere di 37 anni Andrea Pastore, la cameriera di 35 anni Laura Piccolo, il medico di 72 anni Hartwig Pollinger. Per la lista Ventimiglia è in movimento l'avvocato Silvia Sciandra, l'impiegata Elisa Allavena, l'insegnante di scuola primaria Silvia Attardo, il medico Alberto Ballestra, l'impiegata Valentina Casile, il promoter Auser Ciro Galasso, l'insegnante di educazione motoria e artista Valentina Gallinella, il titolare di bar Valeria Grani, la casalinga Sonia Lunetto, l'autista presso una ditta francese Mauro Minasi, il geometra Fausto Molinari, la mamma Cindy Morano, il dipendente settore turismo Roberta Paganelli, l'architetto e coltivatrice diretta Ilaria Positano, il travel consultant Claudio Pozzati e il dipendente di banca Enrico Romagnone. Tutti insieme creano la coalizione “SiAmo Ventimiglia”.

“Sono felicissimo di vedere tutte queste persone. Tantissimi giovani, che per la prima volta hanno deciso di lanciarsi nel mondo della politica, e molte persone che da tanti anni hanno amministrato la nostra città formano la nostra coalizione. Tutti si sono messi in gioco in questa nuova avventura. Avere la fiducia delle persone è la cosa più bella e gratificante del mondo. Le persone che credono in noi sognano una città migliore di quella che è oggi" - dice il candidato sindaco Gabriele Sismondini - "E' una coalizione fatta da forze politiche differenti. Nessuno ci ha costretto a fare un accordo, questo l'abbiamo voluto noi, è una bella scelta condivisa. È nato un bellissimo rapporto umano tra persone che ideologicamente hanno sensibilità diverse ma con coraggio hanno capito che hanno la necessità di unirsi per poter dare risposte concrete a Ventimiglia. Vogliamo distinguerci da tutto ciò che è stato il passato, e ciò che ci ha portato ad oggi, per ridare alle persone una grande fiducia nella politica locale. Il senso di responsabilità è il sentimento che ha mosso le diverse forze politiche ad unirsi e solo uniti possiamo garantire un distacco dal passato per Ventimiglia che se lo merita. A Ventimiglia esiste una proposta politica nuova, che dopo anni di divisioni potrà restituire alla città la giusta dignità a Ventimiglia. ".

"Vogliamo basare la nostra campagna elettorale sull'ascolto del singolo" - fa sapere Sismondini - "Le risposte alle domande e alle problematiche sono nel nostro programma elettorale che siamo pronti a divulgare e a spiegare casa per casa a tutti i nostri cittadini in questi giorni di campagna elettorale. Promettiamo il nostro massimo impegno per far diventare tutta Ventimiglia una città bellissima dove tutti vorrebbero vivere e vedere crescere i propri figli".

Sismondini lancia un appello agli avversari: "E' un'importantissima sfida, quella che ci aspetta in queste settimane, perché in ballo c'è il futuro dei ventimigliesi. Per dimostrare un vero segnale di cambiamento, vorrei ricordare a tutti i nostri candidati sindaco che dobbiamo dimostrare che siamo diversi dagli altri. Lo possiamo fare comportandoci in modo corretto e rispondendo sempre con moderazione ed educazione alle possibili provocazioni dei nostri avversari. Chiedo a tutti i candidati di mantenere la nostra freschezza. La correttezza e la moderazione devono essere il nostro punto di forza. Auguro a tutti i candidati una serena campagna elettorale. Uniti sono sicuro che potremo vincere le elezioni di Ventimiglia".