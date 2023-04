Il candidato sindaco Gabriele Sismondini: "Puntiamo su turismo storico-culturale e manifestazioni di qualità per il rilancio di Ventimiglia" (Foto e video)

Uno dei punti fondamentali del programma elettorale del candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini è il rilancio della cultura, del turismo e delle manifestazioni.

“Secondo la nostra coalizione uno dei punti più importanti da cui si dovrà ripartire per il rilancio economico della città sarà una rete tra tutte le nostre risorse artistiche, storico e culturali” - annuncia il candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini in corsa alle prossime elezioni amministrative con le liste Sismondini Sindaco e Ventimiglia Riparte Sismondini Sindaco appoggiato dal Partito Democratico e da Ventimiglia è in Movimento - “E’ necessario riuscire a creare un ente sovracomunale che riesca a mettere insieme e d’accordo tutti i responsabili delle varie aree archeologiche e museali al fine di avere un biglietto unico cumulativo per attirare scolaresche e turisti”.

“Abbiamo avuto in passato delle manifestazioni storiche per le quali eravamo famosi in tutto il mondo, come per esempio la Battaglia dei Fiori” - sottolinea Sismondini - “Vedremo se un domani si riuscirà a ricreare un qualcosa di simile ma oggi noi dobbiamo ricominciare a creare e a fare delle manifestazioni anche legate all’entroterra e ai diversi prodotti della città”.

“Penso che anche nel periodo invernale Ventimiglia possa tornare ad avere una sua visibilità godendo del fatto che è ubicata tra Sanremo e Mentone. Crediamo molto che bisogna ripartire dal turismo storico-culturale e da manifestazioni di qualità che possano rendere Ventimiglia di nuovo una città famosa in tutta Europa” - conclude Sismondini.