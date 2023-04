Elezioni Ventimiglia: il candidato sindaco Sismondini si presenta in un video “Vogliamo torni a essere la città in cui tutti vorrebbero vivere”

“Vogliamo che Ventimiglia torni a essere una città internazionale in cui tutti vorrebbero vivere”.

Con queste parole il candidato sindaco Gabriele Sismondini si presenta agli elettori con un video che lancia la sua campagna elettorale e anticipa di due giorni l'inaugurazione del point in programma mercoledì alle 18.30 in via della Stazione 4a.

Nel promo Sismondini annuncia i suoi programmi per la città di confine tra sicurezza, economia, lavoro, attenzione alle frazioni, cultura e cura del cittadino.