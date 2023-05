Migranti a Ventimiglia, Sismondini agli abitanti di via Tenda: "Nostra priorità ridare dignità al quartiere" (Foto e video)

Gazebo del candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini, questa mattina, in via Tenda. "E' stata un'occasione per incontrare gli abitanti della zona, più colpita in questi anni dal fenomeno migratorio, e garantire la nostra vicinanza. Cercheremo di trovare una soluzione per un problema che ormai è annoso. Sarà una delle nostre priorità cercare di ridare dignità a questo quartiere e alle persone che ci abitano" - dichiara il candidato sindaco Gabriele Sismondini, che insieme ad alcuni candidati della sua coalizione, ha incontrato la popolazione per esporre il proprio programma elettorale per la città di confine. Per l'occasione era presente anche il consigliere regionale Enrico Ioculano.

"Gli abitanti di via Tenda in questi anni sono stati presi in giro continuamente. Avevano detto che avrebbero risolto il problema dell'immigrazione e della sporcizia lungo il fiume Roja e, invece, ancora oggi siamo peggio che prima. Noi esprimiamo la nostra grande solidarietà agli abitanti di questa zona, promettiamo la nostra vicinanza e la risoluzione dei problemi insieme" - dice il candidato sindaco Gabriele Sismondini in corsa alle prossime elezioni amministrative con le liste Sismondini Sindaco, Ventimiglia Riparte Sismondini Sindaco, Partito Democratico e Ventimiglia è in Movimento - "Proveremo insieme alle forze dell'ordine e agli ordini competenti a capire quali potranno essere veramente delle azioni per, perlomeno, tamponare questa situazione. Non si può vivere in questo degrado, sporcizia e non sicurezza".