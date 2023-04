Elezioni Ventimiglia: delegazione della lista Sismondini Gabriele sindaco a sostegno del 'Treno delle Meraviglie' (foto e video)

"Un meraviglia. Il treno della Val Roya e la Ferrovia delle Meraviglie sono un gioiello, un vanto per la nostra comunità. Un’infrastruttura di grande prestigio storico e ambientale, voluta da un grande ventimigliese, il Presidente Giuseppe Biancheri, che ancora oggi rappresenta un importante collegamento internazionale con la Val Roya italiana e francese, con il cuneese e con la città di Torino".

Una delegazione di candidati della lista a sostegno di Sismondini Gabriele sindaco, domenica mattina ha percorso il tratto ligure della linea ferroviaria che collega Ventimiglia con Cuneo. Un viaggio che ha toccato le stazioni di Bevera, Airole e infine Olivetta S. Michele, conclusosi con un abbraccio al sindaco Adriano Biancheri, nel segno di un futuro sodalizio tra Comuni della Val Roya.

"Una linea eletta tra i Luoghi de Cuore Fai 'la ferrovia delle meraviglie' è nel cuore di tanti ventimgliesi e ha bisogno oggi di un forte rilancio, con aumento delle corse attuali e una riduzione dei tempi di percorrenza. Serve definire la convenzione tra Italia e Francia per la gestione della linea, scaduta da troppi anni. Questa ferrovia deve diventare un occasione di sviluppo per il turismo, collegando il Mediterraneo con le Alpi e con il nord Europa, un servizio pubblico a favore dei cittadini che vogliono muoversi in libertà, dei nostri studenti che desiderano frequentare le università a Torino, di chi crede nel connubio bici-treno".

Da Sismondini un sostegno alla mobilità sostenibile nel segno del rispetto dell’ambiente e della natura, un sostegno al treno come mezzo pulito e sicuro: "Ventimiglia deve tornare ad essere un centro ferroviario internazionale, il motore del Patto del Quirinale, dobbiamo rinsaldare i rapporti con i cugini francesi e con il Principato di Monaco, dobbiamo fare squadra con i Comuni del vicino Piemonte, creare nuovi legami tra le diverse realtà imprenditoriali di questi territori. Basta isolamento istituzionale, Ventimiglia deve essere una perla del Mediterraneo, bisogna rilanciare la cooperazione transfrontaliera, fare volare di nuovo la nostra città".

Oggi Gabriele Sismondini ha preso l’impegno solenne di voler candidare la città di Ventimiglia come motore centrale della Ferrovia delle Meraviglie, con la creazione in Comune di una delega ad hoc per lo sviluppo di questa infrastruttura: "Una persona che si occuperà di seguire le relazioni internazionali, sollecitare le istituzioni preposte, anche attraverso i nostri parlamentari, affinché questo non sia più definito 'il trenino' ma possa diventare un Treno per l’Europa, di gestione non più regionale ma nazionale, evitando che ritorni ad essere definito 'un ramo secco'."