Ventimiglia, Sismondini: "La nostra amministrazione avrà strumenti e idee per risolvere i problemi delle frazioni" (Foto e video)

“Le frazioni della città sono una parte importantissima visto che ospitano circa 8mila abitanti, quindi, un terzo della popolazione ventimigliese" - afferma il candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini parlando di uno dei punti del programma elettorale: il rilancio delle frazioni.

“Abbiamo già fatto tantissimi incontri con i comitati di quartiere e anche nelle singole località e, perciò, siamo a conoscenza delle problematiche che attanagliano le frazioni da tantissimi anni. Purtroppo, non saranno problemi risolvibili nell’immediato ma ci impegneremo per trovare soluzioni e, soprattutto, per risolvere in primo luogo il problema dei parcheggi" - dichiara il candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini in corsa alle prossime elezioni amministrative con le liste Sismondini Sindaco, Ventimiglia Riparte Sismondini Sindaco, Partito Democratico e Ventimiglia è in Movimento - "Per il parcheggio di Calvo ci arriveremo presto, c’è solo una piccola questione da risolvere. Per i parcheggi a Torri pure. Per le altre frazioni, invece, bisognerà individuare, insieme ai comitati di quartiere, i posti più indicati”.

“Bisognerà incentivare, inoltre, l’apertura di attività commerciali nelle frazioni, perché anche solo un bar può svolgere un grandissimo servizio sociale per i nostri cittadini, soprattutto per gli anziani“ - sottolinea Sismondini - "Il lago di Varase era un’importantissima riserva d’acqua, con una falda, che purtroppo dopo una settimana dall’alluvione si è prosciugata. A livello tecnico vedremo che cosa si potrà fare per quell’area e per quale motivo si è svuotato improvvisamente dopo la scorsa alluvione. Bisognerà fare anche interventi specifici sulle arginature del fiume in tutta la val Bevera e nel centro cittadino. Bisognerà trovare i giusti finanziamenti. Nel nostro programma elettorale abbiamo, inoltre, indicato quali potranno essere le soluzioni immediate per l’emergenza idrica: fare invasi di raccolta per il nostro fiume Roja".

“La prossima amministrazione dovrà assolutamente prendersi carico di tutto ciò che non sta funzionando, soprattutto riguardo ai rifiuti e alle discariche abusive. Nelle frazioni vi saranno cassonetti di prossimità per fare la raccolta differenziata. Per le discariche abusive servirà un intervento mirato con i vigili e un sistema di sorveglianza. La nostra futura amministrazione avrà gli strumenti e le idee per dare le giuste soluzioni ai cittadini”.