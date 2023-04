Ventimiglia: elezioni Amministrative, Sismondini "Una città sicura è un diritto di ogni cittadino"

“La nostra coalizione crede che vivere in una città sicura debba essere un diritto di ogni singolo cittadino, per questo riteniamo che debba esserci una collaborazione costante e rispettosa con tutte le istituzioni competenti quali Prefettura, Questura e forze dell'ordine. Non ci gireremo dall'altra parte di fronte ai problemi, li affronteremo”.

Interviene in questo modo il candidato a Sindaco, Gabriele Sismondini, sul tema sicurezza. “La passata amministrazione – prosegue - si era presentata come se avesse la soluzione per Ventimiglia. La realtà è sotto gli occhi di tutti: non solo i problemi non sono stati risolti, ma si sono incancreniti. Noi non butteremo decine di migliaia di euro per assumere una ditta esterna di vigilanza privata per un turno serale; noi intendiamo investire il possibile per rinforzare la nostra macchina comunale. Uno dei primi obiettivi, infatti, sarà rinforzare il nostro Comando Vigili con più unità, per riuscire a garantire maggiore presenza nelle aree frazionali e nel centro cittadino”.

“La richiesta di un maggiore controllo del territorio – termina Sismondini - sarà affiancata dall'impegno nell'assistenza delle persone in difficoltà, che con spirito di solidarietà non vogliamo abbandonare. Ventimiglia sarà una città più giusta, una città più sicura”.