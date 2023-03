Amministrative, il Pd appoggia il candidato sindaco Gabriele Sismondini. Ioculano: "Persona che farà bene per Ventimiglia" (Foto e video)

Il Partito Democratico appoggia la candidatura a sindaco di Ventimiglia di Gabriele Sismondini alle elezioni amministrative previste a maggio.

“Credo che Gabriele Sismondini possa avere il profilo giusto per portare avanti un progetto di sviluppo per la città di Ventimiglia nei prossimi anni” - commenta il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano - “È un ragazzo giovane, che ha avuto un’esperienza ammnistrativa in opposizione ed è riuscito a comporre una sintesi tra elementi civici ed elementi di centrosinistra e, perciò, ritengo che possa dare un certo tipo di contributo alla città ed essere una figura utile nel proseguo della vita della nostra città”.

“Gabriele ha lavorato con noi in opposizione negli ultimi tre anni e mezzo, dal 2019 fino a quando è venuta meno la scorsa Giunta nel giugno del 2022. Abbiamo approvato assieme circa l’80-90 per cento delle pratiche e abbiamo condiviso un percorso durante il quale siamo riusciti a lavorare bene. Un progetto che è nato dall’opposizione all’Amministrazione Scullino e al centrodestra, che non ha avuto un’esperienza brillante nell’ultimo mandato" - sottolinea Ioculano - “Per dare anche un senso a questo lavoro fatto insieme, dopo tutta una serie di valutazioni, si è deciso di puntare su un ragazzo che da poco ha superato i trent'anni e che, perciò, potrà dare una certa continuità alla nostra città. C’è una coerenza nel voler proporre un’idea di città diversa”.