Verso le amministrative, Gabriele Sismondini si candida a sindaco di Ventimiglia

Gabriele Sismondini si candida a sindaco di Ventimiglia alle elezioni amministrative previste a maggio. La conferma è arrivata nelle ultime ore e la presentazione ufficiale della carica e dei simboli della coalizione è fissata per venerdì prossimo alle 11 in via della Stazione.

Sismondini è il candidato sindaco civico centrista con due liste civiche. Sembra, infatti, che la ‘vecchia opposizione’ sarà unita e lo appoggerà in questa nuova avventura politica. Sismondini, ex consigliere comunale di minoranza nella precedente amministrazione, ha infatti ottenuto l'appoggio del Partito Democratico e di una lista civica del centrosinistra.

Inoltre, il giovane candidato possiede anche l’appoggio di Giovanni Ballestra, ex vicesindaco e assessore provinciale. Un centrosinistra unito, quindi, ma senza l'appoggio della parte più estrema. Ora, dopo la presentazione ufficiale di Flavio Di Muro per il centrodestra e la certa candidatura di Roberto Parodi e Gaetano Scullino con una lista civica, rimane da attendere il candidato della Federazione Liste Civiche che non ha ancora sciolto i dubbi.