Ventimiglia, il candidato sindaco Gabriele Sismondini inaugura il point: "Risolveremo i problemi che da troppi anni attanagliano la città" (Foto e video)

Il candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini, questa sera, ha inaugurato il suo point elettorale allestito in via della Stazione 4a nella città di confine. Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Enrico Ioculano, il candidato sindaco di Bordighera Giuseppe Trucchi, il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada e l'ex senatrice Donatella Albano. "Il point è un luogo per poter incontrare i cittadini e per poterci riunire con tutti i candidati. E' un luogo di riferimento per l'inizio della campagna elettorale. Sarà aperto al mattino ma cercheremo di tenerlo aperto il più possibile per i cittadini" - fa sapere il candidato sindaco Gabriele Sismondini.

Sismondini si presenterà alle prossime elezioni amministrative con le liste Sismondini Sindaco e Ventimiglia Riparte Sismondini Sindaco appoggiato dal Partito Democratico e da Ventimiglia è in Movimento. “Vogliamo dare alla cittadinanza un'idea diversa della politica locale, un'idea solidale, come è successo durante l'alluvione quando tutti hanno dato una mano senza guardare il colore politico. Mi auguro che il futuro di Ventimiglia sia così. Dobbiamo riscoprirci ventimigliesi, dobbiamo riscoprirci una comunità. Tutti dobbiamo aiutarci e collaborare affinché questa città riparta al cento per cento" - dice il candidato sindaco Gabriele Sismondini - "I punti principali del nostro programma riguardano il risolvere i problemi che da troppi anni attanagliano la città a partire da viabilità, posteggi, nettezza urbana, sicurezza e migrazione. Vogliamo una città sicura, accogliente dove chiunque voglia vivere e crescere i propri figli. Vogliamo lavorare per ridare la giusta dignità ai nostri giovani, agli anziani, alle famiglie e alla nostra città. Lavoreremo per dare nuovo valore alle bellezze del territorio, dalla costa all’entroterra. Vogliamo che le frazioni tornino ad essere protagoniste della vita cittadina e che Ventimiglia diventi una città internazionale, inoltre vogliamo valorizzare al massimo il nostro patrimonio storico e culturale”.

Ad affiancare il giovane candidato sindaco civico centrista con due liste civiche in questa nuova avventura politica vi saranno, per esempio, Vera Nesci, Cristina D'Andrea, Silvia Sciandra, Giovanni Ballestra, Domenico De Leo, Daniele Ventura ma anche giovani, come Niccolò Marchesi e Gabriele Bono, che insieme creano la coalizione “SiAmo Ventimiglia”. "C'è tanta gente e c'è un grande entusiasmo per l'inaugurazione del point ma soprattutto per il lancio della candidatura di Gabriele" - commenta il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano - "Ha delle belle liste e perciò siamo fiduciosi su quello che potranno fare Gabriele e la sua squadra per Ventimiglia".

Tante persone hanno preso parte all'inaugurazione del point elettorale di Sismondini per mostrare il loro sostegno al giovane candidato sindaco, cittadini ma anche politici locali, come il candidato sindaco di Vallecrosia Cristian Quesada: "E' una scelta che ha fatto il Partito Democratico con una coalizione ampia a sostegno di un giovane. E' una scelta di innovazione nella città di Ventimiglia perché crediamo che questa città debba cambiare rotta rispetto a come è stata amministrata negli ultimi anni".

Dopo un brindisi augurale sono stati offerti un buffet e la pappa al pomodoro dello chef Diego Pani. "E' il piatto che aveva offerto ai volontari che spalavano la città di confine dal fango dopo l'arrivo della tempesta Alex" - sottolinea Gabriele Sismondini.