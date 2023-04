Earth Day, l’Oasi del Nervia ai candidati sindaco del comprensorio intemelio: "Puntare sull'ecoturismo" (Foto e video)

"Tavolo di Lavoro sull'Ambiente" con i candidati sindaco del comprensorio intemelio alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia. E’ stata organizzata questa mattina dall’Oasi del Nervia in occasione dell’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra. Erano presenti i candidati sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, Gabriele Sismondini, Tiziana Panetta, Maria Spinosi e Gaetano Scullino, quelli di Vallecrosia Fabio Perri e Cristian Quesada e quelli di Bordighera Giuseppe Trucchi e Massimiliano Bassi. Assenti il candidato sindaco di Ventimiglia Roberto Parodi e i sindaci uscenti di Bordighera e Vallecrosia Vittorio Ingenito e Armando Biasi, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Provincia con delega alla Tutela e valorizzazione dell'ambiente (rifiuti, bonifiche, depuratore), Paesaggio e Parchi. Per l'occasione vi erano pure il sindaco di Camporosso Davide Gibelli e il consigliere regionale Veronica Russo.

Per tutta la giornata, presso le scalette della spiaggia di Camporosso Mare, andranno in scena diverse iniziative per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra e il tema di quest'anno che è "Investire sul nostro Pianeta". Sono previste visite guidate gratuite per tutta la cittadinanza, attività per bambini e verrà organizzato il primo contest fotografico dell’Oasi del Nervia.

“In occasione dell’Earth Day volevamo fare qualcosa per sensibilizzare verso le tematiche ambientali e così abbiamo deciso di creare un ‘open space’, aperto tutto il giorno e rivolto a tutti con l'obiettivo di coinvolgere governi, istituzioni, imprese e tutti i cittadini verso un nuovo cambio di passo che porti a costruire un nuovo modo di rapportarsi con la natura. I candidati sindaco delle diverse città hanno avuto modo di illustrare le loro intenzioni riguardo all'ambiente e all'oasi, su come fare per proteggere l'area. Prima del confronto c'è stata anche una sorpresa: abbiamo liberato un uccello dopo aver recuperato le forze. Si tratta di un piccolo tarabuso o airone stellato. Era stato trovato nel centro città stremato dopo aver affrontato un lungo viaggio" - spiega l’organizzatore Andrea Floris dell’Oasi del Nervia - "L'oasi è una ricchezza da sfruttare, bisogna puntare sull'ecoturismo e sulla didattica ambientale. In modo tale che i bambini imparino, già da piccoli, che dare da mangiare alle papere fa male a loro e a noi perché poi c'è un ritorno negativo a causa della spazzatura lasciata in giro. In questa piccola area naturale protetta di soli 5 ettari che si trova alla foce del torrente Nervia si trovano anche le anguille. L'area è appartenente alla rete europea delle aree protette ReteNatura2000. Al suo interno si trova un'altissima biodiversità, è una delle poche foci in Liguria che conserva un discreto grado di naturalità con 7 habitat differenti. Qui sono state censite più di 220 specie di uccelli e 23 specie di libellule. L'accesso all'area è vietato, per motivi di tutela, anche sulla barra della foce, ma è possibile appostarsi ed osservare facilmente e liberamente le varie specie lungo i confini e sul ponte ciclopedonale che attraversa l'oasi".