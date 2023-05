Bordighera, Giuseppe Trucchi: "Ci impegniamo a rivedere e migliorare il progetto del Lungomare Argentina" (Foto e video)

“Ci impegniamo a rivedere e correggere, per quanto possibile, il progetto del Lungomare Argentina“. È uno degli obiettivi del candidato sindaco di Bordighera Giuseppe Trucchi.

Tra i punti del programma elettorale della lista “Insieme”, con la quale Trucchi concorre alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, vi è anche il lungomare Argentina. “E' una risorsa spettacolare e bellissima della nostra città che necessita di un risanamento e di opere di ammodernamento” - sottolinea Trucchi - “Avevamo proposto un concorso di idee internazionale che permettesse di ricevere, in modo gratuito e senza spese, molte proposte da diversi paesi per questo bene fondamentale per lo sviluppo turistico della città. E’ stato, invece, dato il via libera ad un progetto scelto dall’Amministrazione”.

“Un progetto che non ci convince del tutto. Ci lascia particolarmente perplessi, per esempio, l’idea di mettere un filare di palme fronte mare alterando, così, completamente la tradizione e l’idea della nostra passeggiata mare che si differenzia nettamente da tutte le altre passeggiate della Liguria ed eliminando, tra l’altro, la vista del mare” - dichiara Trucchi - “La nostra passeggiata ha già molto verde. Sul lato monte le araucarie corrono il rischio di vedere compromessa la loro stabilità a causa dei lavori che andrebbero fatti. Un progetto che, inoltre, è stato osteggiato anche dalla cittadinanza. Sono, infatti, state raccolte più di 500 firme con una petizione”.