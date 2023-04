Bordighera: "Non si può scegliere un medico di base", il Consigliere Trucchi lancia l'allarme

“Dopo aver saputo che il mio medico curante di famiglia dalla fine del mese sarebbe entrato in pensione con un tempo di transizione di 15 giorni, mi sono recato presso l'ufficio dedicato alla scelta del medico presso l'Ospedale Saint Charles di Bordighera. Con me erano presenti altri cittadini che dovevano effettuare la stessa pratica. Ho scoperto che per quello che riguarda la città di Bordighera non esiste ad oggi alcuna possibilità di scegliere un medico di base”.

Sono le parole di Giuseppe Trucchi, Consigliere comunale di Bordighera, Giuseppe Trucchi. “Le pochissime scelte – prosegue - sono disponibili a Vallecrosia, Camporosso e Ventimiglia in numero assolutamente limitatissimo. Parlando con alcune persone ho avuto modo di confermarmi nella idea che il problema è assai grave non solo per Bordighera ma per tutto il Distretto sanitario e drammatico per alcuni paesi dell'entroterra. Segnalo questa situazione al nostro Sindaco di Bordighera per un eventuale intervento di stimolo alla Asl affinchè vengano messe in atto tutte quelle misure ritenute possibili in modo rapido ed efficiente. E’ veramente importante riuscire a fornire specialmente alle persone anziane una adeguata assistenza sanitaria di primo livello vicino al proprio domicilio”.