Sanremo: l'Anpi chiede una intitolazione ad Alfredo Schiavi, Pireri "La faremo sicuramente, ci vuole tempo"

Alla cerimonia per la Festa della Liberazione di Sanremo c’è un assente ‘eccellente’, uno di quelli che non è mai mancato e che, purtroppo, non è più tra noi. Stiamo parlando di Alfredo Schiavi, conosciutissimo militante dell’Anpi e sempre vicino ai partiti del centrosinistra.

Alfredo è morto alcuni mesi fa e il presidente dell’Anpi matuziano, Amelia Narciso, lo ha ricordato aprendo la sua prefazione, sul palco di Pian di Nave. Un ricordo veloce che, però, ha anticipato di poco la presentazione di una petizione che chiede un luogo intitolato a lui.

E’ stata proprio Amelia Narciso a tirare fuori le firme, per chiedere al Comune di intitolare una zona attorno al Sud-Est, conosciuta anche come ‘Passeggiata a mare’ dai sanremesi anche se, sul piano toponomastico, è di fatto corso Trento Trieste. “Sarebbe bello poter intitolare un giardino o comunque una zona – ha detto il presidente Anpi – alla memoria di Alfredo, che ha sempre lottato per i diritti di tutti”.

Chiamata sul palco, il vice Sindaco Costanza Pireri (in rappresentanza del primo cittadino) ha confermato l’interesse del Comune per la pratica: “L’Amministrazione è consapevole e ci stiamo lavorando. Siamo ancora fermi – ha detto - non per scarsa volontà politica, ma solo per il rispetto dei regolamenti. Anche se recepiamo la petizione, di firma ne bastava una, quella di Alfredo”.