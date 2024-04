Un occhio al cielo. Le previsioni meteo di Stefano Sciandra

Aumenta l'instabilità nella giornata odierna dopo il miglioramento di mercoledì e della giornata di ieri seppur meno soleggiata.

Nel pomeriggio torna la possibilità di piogge sulla nostra regione anche se l'Imperiese resta ancora una volta maggiormente protetto ma non immune da passaggi piovosi.

Va specificato che non si tratta di disturbi collegati a perturbazioni. Come spiegato nei giorni scorsi la presenza di sacche fredde persistenti sull'area di Nord-Ovest contribuisce a generare la formazione di nuclei piovosi e anche temporaleschi che vanno a inserirsi nel contesto di fasi più asciutte.

Il fine settimana vedrà, come già espresso nei giorni scorsi l'afflusso di correnti più tiepide che si faranno sentire soprattutto al Meridione, favorendo un deciso rialzo termico e in parte anche al Nord ma inizialmente limitatamente al catino Padano con Lombardia ed Emilia Romagna che potranno sperimentare massime anche vicine ai 25 gradi e con una escursione termica importante tra mattino e pomeriggio.

L'angolo di Nord-Ovest (compresa la Liguria e la nostra provincia) resta invece sottoposto a termiche più contenute almeno sino a lunedì quando potrebbe esserci un notevole scatto sulle 48 ore.

L'instabilità di oggi pomeriggio sulla nostra provincia secondo il modello americano GFS



In ogni caso la stabilità appare ancora lontana. Contesto sicuramente più mite ma disturbi che si possono presentare con una certa frequenza e che anche nel fine settimana, molto probabilmente, andranno a interessare l'Imperiese nel passaggio tra sabato e domenica.

Nel complesso una situazione molto caotica con continua alternanza di fasi. Anche l'inizio di maggio resta molto incerto.

Per quanto concerne la prossima festività del primo Maggio mantengo molta prudenza. Una parte della modellistica insiste con un passaggio perturbato di discreta intensità, ma sull'effettiva realizzazione nutro personalmente ancora molti dubbi proprio per l'estrema dinamicità in atto in questo periodo. Anche il lungo termine propone scenari tutti da valutare.

Sono comparse mappe addirittura estreme in conclusione di prima decade, pur non supportate poi dalla media degli scenari.

Quadro ovviamente da rivedere perché una nuova ondata di freddo invernale, praticamente identica a quella da poco trascorsa, appare francamente poco credibile.

Riassumendo oggi giornata inaffidabile, con mattinata soleggiata sin inverso l'ora di pranzo e in ombra pluviometrica, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni tra le 14 e le 16 su buona parte del territorio.

Ventilazione al massimo moderata, in probabile rinforzo da domani, temperature con minime in nuovo calo.

Stante la continua evoluzione appuntamento a domani per inquadrare meglio la giornate di sabato e di domenica.